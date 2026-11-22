Pumas y Keylor Navas quedaron fuera de la liguilla de la Liga MX, por lo que se acaba la temporada deportivamente para el arquero nacional.

Pumas perdió 2 a 0 contra Monterrey y terminó en el undécimo lugar de la clasificación.

Pachuca, León y Monterrey ganaron este sábado y los tres clasificaron a los cuartos de final del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, que este fin de semana disputa su decimosétima y última fecha.

Este es otro ángulo del gol de Luca Orellano de Monterrey a Keylor Navas. (YURI CORTEZ/AFP)

Cruz Azul, América, Guadalajara, Atlas y Toluca son los otros equipos que clasificaron para la siguiente fase del torneo.

En el estadio Hidalgo, el local Pachuca aseguró su lugar en la fase final al vencer 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca.

Bajo el mando del argentino Antonio Mohamed, los Diablos cerraron la fase regular con 27 unidades en la quinta posición.

En el estadio Corona, el León venció de visita 2-1 al Santos. El equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi llegó a 26 puntos y terminó en sexto lugar.

En el Estadio Olímpico Universitario, los Rayados del Monterrey derrotaron a domicilio 2-0 a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Matías Almeyda, el Monterrey cerró con 27 puntos y selló su pase como sexto lugar.

Los Pumas se despidieron en la undécima posición con 21 unidades.

El argentino Luca Orellano hizo los dos goles para la clasificación de los Rayados. El 1-0 lo firmó con un zurdazo desde fuera del área al minuto 74.

Al 90′+1, Orellano se coló al área por el sector derecho y firmó el 2-0 con un toque a segundo palo ante el portero costarricense Keylor Navas.

Con este resultado se consumó la eliminación del Tijuana, que el viernes venció 1-0 al Atlante.