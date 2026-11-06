Saprissa vs. Puntarenas: A qué hora y cómo ver este partido en la ‘Cueva’

El Deportivo Saprissa recibirá a Puntarenas FC el domingo 8 de noviembre, a las 4 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa, en un partido correspondiente a la antepenúltima jornada de la fase clasificatoria del Torneo de Apertura 2026.

La S sigue con la aspiración de ser líder general, luego de un triunfo en el que consumó la eliminación de Herediano en el campeonato nacional, cuando todavía restan tres fechas.

Recuerde que debido a inconvenientes con el proveedor de la tiquetera digital, Saprissa venderá las entradas en las boleterías físicas de la Cueva.

“El Deportivo Saprissa informa la suspensión temporal de su servicio de boletería digital, debido a problemas técnicos sufridos por su proveedor el pasado fin de semana”, destacó el cuadro morado por medio de un comunicado que emitió el departamento de prensa del club.

“Ante esta situación, y como medida preventiva, la institución habilitará la venta física de entradas en las boletería del estadio para los partidos de femenino (Saprissa vs. Carrillo, viernes 6 de noviembre a las 7 p.m.) y masculino (Saprissa vs. Puntarenas FC, domingo 8 de noviembre a las 4 p.m.)”, resaltó Saprissa.

Si usted no tiene pensado ir al estadio el domingo, el partido entre Saprissa y Puntarenas podrá verlo en exclusiva por FUTV.