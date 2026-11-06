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Saprissa vs. Puntarenas: A qué hora y cómo ver este partido en la ‘Cueva’

Saprissa y Puntarenas se topan en la antepenúltima jornada del Torneo de Apertura 2026

Saprissa y Puntarenas FC se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Saprissa y Puntarenas FC se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. La Nación

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro