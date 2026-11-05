Saprissa hace un importante anuncio a sus aficionados

Antes de enfrentar esta noche a Herediano, Saprissa emitió un importante comunicado dirigido a sus aficionados.

Los morados buscan solucionar un problema que se les presentó antes del clásico que se jugó el fin de semana pasado en el Estadio Ricardo Saprissa.

“El Deportivo Saprissa informa la suspensión temporal de su servicio de boletería digital, debido a problemas técnicos sufridos por su proveedor el pasado fin de semana”, destacó el cuadro morado por medio de un comunicado que emitió el departamento de prensa del club.

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