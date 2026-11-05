Saprissa hace un importante anuncio a sus aficionados

Antes de enfrentar esta noche a Herediano, Saprissa emitió un importante comunicado dirigido a sus aficionados.
Los morados buscan solucionar un problema que se les presentó antes del clásico que se jugó el fin de semana pasado en el Estadio Ricardo Saprissa.
“El Deportivo Saprissa informa la suspensión temporal de su servicio de boletería digital, debido a problemas técnicos sufridos por su proveedor el pasado fin de semana”, destacó el cuadro morado por medio de un comunicado que emitió el departamento de prensa del club.
“Ante esta situación, y como medida preventiva, la institución habilitará la venta física de entradas en las boletería del estadio para los partidos de femenino (Saprissa vs. Carrillo, viernes 6 de noviembre a las 7 p.m.) y masculino (Saprissa vs. Puntarenas FC, domingo 8 de noviembre a las 4 p.m.)”, resaltó Saprissa.
Los morados detallaron que, con el propósito de garantizar el ingreso seguro de todos sus aficionados, el club enviará su respectiva entrada a cada uno de sus abonados dueños de localidades vía correo electrónico, durante el día viernes 6 de noviembre.
Las boleterías del estadio Ricardo Saprissa Aymá estarán habilitadas los días:
Jueves de 12 m.d. a 6 p.m.
Viernes y Sábado de 9 a.m. a 6 p.m.
Domingo de 9 a.m. a 4:30 p.m.
“El Deportivo Saprissa agradece su comprensión y paciencia ante esta situación. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para restablecer el servicio digital a la mayor brevedad posible y continuar ofreciéndoles una experiencia segura y confiable”, agregó Saprissa.
Antes del clásico del domingo pasado, decenas de aficionados tibaseños -incluyendo socios- se quejaron de que no los dejan entrar debido a un problema con la boletería digital.
La institución morada admitió una hora antes del partido que había problemas con la plataforma. Eso sí, informó que “todas las entradas adquiridas o sillas anuales estaban garantizadas”.
Sin embargo, a la hora de ingresar, muchos aficionados enfrentaron problemas, pues en la entrada no les reconocían los tiquetes.