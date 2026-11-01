Saprissa admite que hay un problema antes del Clásico

Saprissa recibe a Alajuelense en la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026 en un encuentro programado para empezar a las 4 p. m. Poco antes del inicio del partido, el cuadro morado admitió en sus redes sociales que se presentó un problema.

Según se menciona en el comunicado emitido por los tibaseños, la boletería digital para las entradas del Clásico presentó problemas a lo largo del día, aunque trabajan para solucionarlos.

“Informamos a nuestra afición que la boletería digital para el Clásico de hoy, Saprissa vs. Alajuelense ha presentado incovenientes durante el día, que ya nos encontramos solucionando”, escribieron los morados.

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