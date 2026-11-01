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Puro Deporte

Saprissa admite que hay un problema antes del Clásico

Saprissa reconoció un problema minutos antes del Clásico, mientras los aficionados llegan al estadio

Las graderías del Estadio Saprissa se empiezan a llenar; así estaban una hora antes del clásico, en medio de problemas con la boletería digital.
Las graderías del Estadio Saprissa se empiezan a llenar; así estaban una hora antes del clásico, en medio de problemas con la boletería digital. Fanny Tayver Marín
Alejandro Cerdas

Saprissa recibe a Alajuelense en la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026 en un encuentro programado para empezar a las 4 p. m. Poco antes del inicio del partido, el cuadro morado admitió en sus redes sociales que se presentó un problema.

Según se menciona en el comunicado emitido por los tibaseños, la boletería digital para las entradas del Clásico presentó problemas a lo largo del día, aunque trabajan para solucionarlos.

“Informamos a nuestra afición que la boletería digital para el Clásico de hoy, Saprissa vs. Alajuelense ha presentado incovenientes durante el día, que ya nos encontramos solucionando”, escribieron los morados.