Esta noche, cuando el balón ruede en la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa, los morados saldrán como líderes; siempre lo han sido: prácticamente en todo el torneo de Apertura 2026, desde la cima, han visto hacia abajo a los demás.

¿Dónde ver el partido? Copiado!

De 17 fechas, Saprissa estuvo en el primer lugar en 13, por lo que, ante Inter San Carlos, buscará consolidar lo que empezó a amasar desde la primera jornada.

El partido es a las 7 p. m. y se puede ver por la transmisión de FUTV. Los tibaseños necesitan ganar para quedarse con la primera fase del certamen.

El inconveniente puede ser Cartaginés, que, con 34 puntos, los mismos que poseen los tibaseños, amenaza con desplazarlos del liderato.

Los brumosos requieren ganar por goleada a Pérez Zeledón y, si Saprissa vence, que no lo haga por muchas anotaciones. La diferencia de goles es de +5 a favor de los saprissistas.

Invitado especial Copiado!

Pero los morados no piensan en los demás, sino en ellos, en la victoria, en montar una fiesta y en recibir a un invitado especial. Un invitado que muchos están esperando, alguien que, como dicen los mismos saprissistas, los hará volverse locos.

“Nos quiere locos, nos quiere líderes, nos quiere buscando la copa. No tenemos muchos detalles, pero también nos quiere ver desde las 6:30 p. m. sentados en la gradería. Hora de develar nuestra locura”, anunció Saprissa en sus redes sociales, en referencia al invitado especial.

Nos quiere locos, nos quiere líderes, nos quiere buscando la copa 🃏



No tenemos muchos detalles, pero también nos quiere ver desde las 6:30 sentados en gradería.



¡HORA DE DEVELAR NUESTRA LOCURA! pic.twitter.com/OMuyo4P0A8 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 27, 2026

Se trata del Joker, personaje de DC Comics, agente del caos. Con su piel blanca como la tiza, su cabello verde y una mueca permanente que le dibuja el rostro, engalana el nuevo uniforme de los morados. Saprissa estrena la tercera equipación, alusiva al archienemigo del Caballero de la Noche.

La psicosis del Joker provoca que su personalidad cambie repentinamente entre bromista y despreocupado, lo que hace imposible predecir su próximo movimiento. Es precisamente esta imprevisibilidad lo que lo convierte en un oponente tan peligroso.

El Inter San Carlos no se va a enfrentar a un Joker, sino a once en la cancha y a miles de aficionados, quizá nueve u once mil, en las gradas, porque, esta noche, todos en la Cueva del Monstruo desean que se desate una locura.

Espera rival Copiado!

Saprissa, ya clasificado a las semifinales, quiere el primer lugar para cerrar todo en casa; además, se asegura una gran final en caso de no ser campeón en la segunda ronda. Los morados solo esperan rival para las semifinales si terminan en el primer puesto, que puede ser San Carlos o Alajuelense, pero, sin duda, si al Joker lo ponen a escoger, lanzará sus cartas para verse las caras con los manudos.

A excepción de Bancy Hernández, expulsado contra Puntarenas y castigado con dos fechas, de las que ya cumplió una, Saprissa llega con el equipo completo. Sebastián Padilla se recuperó de la lesión y Orlando Sinclair está listo para recibir minutos.

Avisados Copiado!

Inter San Carlos llega en el sétimo puesto, con 20 puntos, y se presentará a cumplir, a jugar la fecha 18, porque está fuera de la fiesta grande. Tiene la oportunidad de hacer una buena despedida, aunque Douglas Sequeira, técnico del equipo, advirtió, luego de la derrota en el encuentro pasado contra Sporting, que, si juegan igual que como lo hicieron contra los albinegros, saldrán goleados por el Saprissa.

Y si eso pasa, el Joker reirá a carcajadas, y su risa burlona se escuchará en todos los rincones. No se asuste si, alrededor de las 9 p. m., empieza a escuchar un frenético y hasta histérico “¡Ha, Ha, Ha, Ha!“. El Joker provoca cualquier pesadilla.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.