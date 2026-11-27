El Deportivo Saprissa se tomó muy en serio el duelo de este sábado a las 7 p. m. contra Inter San Carlos, correspondiente a la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura 2026. Los morados decidieron concentrar a sus jugadores, pese a que normalmente esta medida se toma únicamente para compromisos de la fase final o partidos de alta exigencia, como los clásicos.

El plantel tibaseño se prepara para defender el primer lugar que ostenta, pero que se encuentra amenazado por Cartaginés.

En este momento, la lucha por la cima tiene a los morados en lo más alto con 34 puntos, la misma cantidad que suman los brumosos. Sin embargo, los tibaseños tienen una mejor diferencia de gol: el Monstruo registra un saldo positivo de cinco tantos más que los blanquiazules.

El Joker es el antagonista principal de Batman. (Saprissa/Saprissa)

Pero la fiesta de la S no tiene únicamente una arista deportiva, pues en el Ricardo Saprissa se espera una importante afluencia de público. Esto debido a que los saprissistas escogieron este encuentro para estrenar su tercera equipación del 2026, dedicada a los personajes de Batman y el Guasón. El departamento de mercadeo del Saprissa generó una fuerte campaña de expectativa y anunció que será en este duelo cuando se dé a conocer el nuevo diseño.

“Nos quiere locos, nos quiere líderes, nos quiere buscando la copa. No tenemos muchos detalles, pero también nos quiere ver desde las 6:30 p. m. sentados en la gradería. Hora de develar nuestra locura”, anunció el conjunto saprissista en sus redes sociales, en referencia a la nueva camiseta.

En el conjunto morado también anunciaron una promoción para atraer a más aficionados: en la localidad de Sol Norte, el club ofrece un 2x1 en las entradas. Los boletos deben adquirirse en www.saprissa.com.

El asistente técnico del club, Géiner Segura, fue enfático en declaraciones al departamento de prensa de la institución al señalar que el equipo no puede dejar escapar el primer lugar, ya que la localía puede marcar una gran diferencia durante la fase final.

“Somos conscientes todos; el torneo pasado la dejamos ir, en algún momento tuvimos mucha cercanía, teníamos que haber dado ese paso y en algún momento pues no lo dimos y perdimos ese primer lugar”, afirmó Segura, quien reflexionó sobre la importancia de no dejar escapar esta oportunidad.

Si Saprissa termina en el primer puesto, además de cerrar todas sus series en casa, también se asegurará disputar una Gran Final en caso de que no logre ganar la segunda ronda del certamen.

“Yo siempre digo que es tratar de no dejar nada al azar, tratar de tener ese control que nosotros podamos asegurarnos la mayor cantidad de probabilidades de éxito”, finalizó Segura.