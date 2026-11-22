En Saprissa le sacan provecho a la victoria por 1-3 que el equipo logró el sábado como visitante ante Pérez Zeledón.

Los morados no solo llegaron a 34 puntos, sino que se mantienen en la cima y, a falta de una fecha para que finalice la etapa regular del torneo, están muy cerca de alcanzar uno de los objetivos de casi todos los clubes en competencia: culminar como líderes.

Por si fuera poco, el conjunto tibaseño destacó en su página en internet que, tras el triunfo, Hernán Medford, técnico del equipo, alcanzó un importante hito.

Saprissa resaltó que Medford se convirtió en el segundo entrenador con más partidos ganados en la historia de la Primera División de Costa Rica, con 236 victorias, y superó a Juan Luis Hernández Fuertes, quien registra 235.

El primer puesto de este apartado histórico le pertenece a Marvin Rodríguez, también exentrenador del Monstruo, quien acumula 311 triunfos.

El cuadro tibaseño indicó que las cifras fueron proporcionadas por el periodista y estadígrafo Luis Quirós.

Esta es la segunda etapa de Medford como entrenador de Saprissa. La primera se extendió de 2003 a 2006 y la actual comenzó en febrero de 2026.

El Deportivo Saprissa es el líder del Campeonato Nacional con 34 unidades, obtenidas en los 17 encuentros que ha disputado.

“Si uno llega a esos números es por algo, no es por suerte; si fuera por suerte, no estaría acá, ya me hubiera comprado la lotería y la hubiera ganado. Le agradezco a los jugadores que he tenido; ellos me han permitido llegar a esas estadísticas”, dijo Hernán Medford en la conferencia de prensa tras la victoria ante Pérez Zeledón.

“Yo no llevaba eso (la estadística), pero qué dicha que sacan algo bueno. Entonces, tranquilo, todavía falta. Estoy muy contento y toca pasar página”, agregó Medford.

Saprissa cerrará la primera fase el próximo sábado, a las 7 p. m., como local ante Inter San Carlos. Así tienen programado los morados el cierre de las 18 jornadas, antes de dar paso a las semifinales.

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