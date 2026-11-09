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Puro Deporte

Saprissa se quita un peso de encima: esto sucede

Los morados cierran la primera fase con juegos ante Pérez Zeledón e Inter San Carlos

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa venció el domingo a Puntarenas y está a dos juegos de amarrar el primer lugar del campeonato. JOHN DURAN
Milton Montenegro