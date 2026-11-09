Saprissa se quita un peso de encima: esto sucede

A falta de dos fechas para que termine la primera fase del campeonato, Saprissa siente alivio por una circunstancia que se dio tras su victoria ante Puntarenas.

No se trata de la victoria ni del regreso al primer lugar del certamen, sino del receso de dos semanas del torneo para darles espacio a los compromisos de la Selección Nacional.

La Tricolor se prepara para sus partidos amistosos de la fecha FIFA, programados para el próximo viernes contra Ecuador y el martes de la próxima semana frente a Argentina.

Los morados regresan a las canchas el sábado 21 de este mes y aprovecharán este lapso para recuperar a sus jugadores lesionados.

Sebastián Acuña sufrió un esguince de rodilla y Sebastián Padilla presenta una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).

Kendall Waston, quien estuvo un mes fuera de los terrenos de juego, regresó el domingo y tendrá tiempo para recuperar su condición física, al igual que Orlando Sinclair, quien no jugó los últimos tres partidos del equipo.

“Ya, gracias a Dios, me incorporo a entrenar con el equipo. Ya estoy totalmente recuperado y estoy muy contento con eso. El profe (Hernán Medford) ya verá cómo me toma en cuenta”, dijo Sinclair el jueves pasado a los medios con derechos de transmisión, antes del partido contra Herediano. Sin embargo, el delantero no estuvo siquiera en la banca contra el cuadro porteño.

Otro que está en recuperación es el defensa Pablo Arboine, quien lleva dos semanas en rehabilitación.

Este periodo también les servirá a los morados para poner a punto a Luis Javier Paradela, quien no actuó contra Puntarenas por acumulación de tarjetas amarillas, pero podrá ser tomado en cuenta para el siguiente encuentro.

Saprissa juega el sábado 21 de este mes, de visita ante Pérez Zeledón, y cierra en casa su participación en la primera fase frente a Inter San Carlos, en la fecha 18, programada para el 29. El cuadro norteño ya no tiene opciones de clasificar a las semifinales.

Los morados son líderes del Apertura 2026 con 31 puntos, seguidos de Cartaginés, que tiene la misma cantidad de unidades; Sporting, con 30; y Alajuelense, con 29. Los tibaseños dependen de sí mismos para conservar el liderato y lo asegurarán si derrotan a generaleños y norteños, siempre y cuando los brumosos no los superen en el gol diferencia aunque también ganen sus dos partidos.