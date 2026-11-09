Afición de Saprissa le envía un mensaje claro a Erick Lonis sobre a quiénes renovar en diciembre

Erick Lonis, director de la comisión deportiva de Saprissa, debe resolver el futuro de seis jugadores del equipo cuyos contratos vencen en diciembre.

Mariano Torres, Fidel Escobar, Orlando Sinclair, David Guzmán, Gerald Taylor y Gerson Torres finalizan su vínculo con la institución al terminar el presente Torneo de Apertura 2026.

“Sí he tenido acercamientos con Erick, pero estoy tranquilo. No me quiero precipitar. Vamos a esperar a final de torneo para tomar una buena decisión”, dijo Orlando Sinclair a finales de setiembre.

Lonis se refirió al tema de las renovaciones a inicios del mes pasado.

“No solo Sinclair finaliza, también Mariano, Guzmán, Fidel, Gerald Taylor y Gerson Torres. Nosotros con todos los jugadores manejamos una estrategia de acuerdo a las condiciones de cada uno y el caso de Orlando es parte de esa estrategia. Estamos trabajando en todos esos casos y en jugadores que pueden venir al club”, comentó Erick Lonis a FUTV.

Mariano Torres, capitán de Saprissa, es uno de los seis jugadores que terminan contrato en diciembre con los morados. Aquí junto al árbitro Juan Gabriel Calderón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pero, de los seis jugadores cuyos contratos vencen, ¿quiénes deben seguir en el plantel? La afición saprissista lo tiene claro y le da una pista a Lonis sobre a quiénes renovarles el contrato.

La Nación les consultó a los seguidores morados sobre las renovaciones en el canal de WhatsApp de Saprissa en este medio (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

En diciembre, estos seis jugadores de Saprissa terminan contrato: Fidel Escobar, Mariano Torres, Orlando Sinclair, Gerald Taylor, David Guzmán y Gerson Torres. ¿A quiénes les renovaría usted?, fue la pregunta que se les hizo a los aficionados saprissistas.

Las opciones de respuesta fueron: A todos; a todos menos a Taylor; a Fidel, Mariano y Sinclair; solo a Mariano, Fidel, Sinclair y Guzmán; a ninguno; solo a Mariano; y no renuevo a Taylor, Gerson y Guzmán.

Este es el resultado del sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el sondeo participaron 1.017 personas. De ellas, 703 (69%) indicaron que Saprissa debe renovarles el contrato a todos; 121 (12%) opinaron que a todos menos a Taylor; 53 (5%) señalaron que solo a Fidel, Mariano y Sinclair; 47 (5%) optaron por Mariano, Fidel, Sinclair y Guzmán; 46 (4%) dijeron que a ninguno; 30 (3%) se inclinaron por renovar únicamente a Mariano; y 17 (2%) señalaron que no les renovarían a Taylor, Gerson y Guzmán.

“Me quedan 2 meses acá, depende mucho del Saprissa lo que quiera hacer conmigo”, Gerson Torres sobre su futuro. 😱#FPDenFOX pic.twitter.com/pvz48dUS2d — Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 9, 2026

“Me quedan dos meses acá y depende mucho de Saprissa de lo que quiera hacer conmigo. De momento no he tenido conversaciones con nadie”, dijo Gerson Torres en declaraciones a Fox.

Gerson, quien el domingo anotó el primer gol en la victoria de Saprissa por 2-1 ante Puntarenas, añadió que no se obsesiona con el vencimiento de su contrato.

“No estoy enfocado en eso. Si pienso mucho en eso, creo que no haré bien las cosas en la cancha y estoy más enfocado en lo que puedo hacer bien y disfrutar este momento que vivo. Vivir el día a día y estoy muy tranquilo con todo eso”, destacó Gerson, quien, tras dos años de estar en Saprissa, reconoció que le gustaría seguir en el club.

“De mi parte, las puertas están abiertas para continuar”, resaltó Gerson Torres.

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