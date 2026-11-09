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Afición de Saprissa le envía un mensaje claro a Erick Lonis sobre a quiénes renovar en diciembre

Mariano Torres, Fidel Escobar, Orlando Sinclair, David Guzmán, Gerald Taylor y Gerson Torres terminan contrato

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Los aficionados de Saprissa se hicieron sentir en el sondeo en el canal de WhatsApp Saprissa en La Nación. Aquí los morados en el partido del domingo contra Puntarenas. JOHN DURAN
Milton Montenegro