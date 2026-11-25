Cinco jugadores terminan contrato con Saprissa en diciembre: el capitán Mariano Torres, el zaguero Gerald Taylor, el volante David Guzmán, el extremo Gerson Torres y el delantero Orlando Sinclair.

Ante las negociaciones pendientes con estas figuras y los rumores de salidas de algunos de ellos y posibles contrataciones de refuerzos para el próximo certamen, Saprissa se pronunció sobre el tema.

“Les compartimos una postura oficial de parte de la institución: El Deportivo Saprissa informa que cualquier decisión relacionada con la conformación de su plantilla será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales”, informó el club morado en comunicado que envió a la prensa.

“La institución no se referirá a rumores sobre posibles contrataciones, renovaciones o salidas de jugadores, como es costumbre”, indicaron los saprissistas, quienes dejaron claro que están metidos de lleno en el cierre del Apertura 2026.

“En esta etapa del campeonato, la máxima prioridad del club es la lucha por el título, mientras se avanza en las gestiones contractuales de sus jugadores”, resaltó Saprissa.

En los últimos días surgió el rumor de que Orlando Sinclair se marcha a Herediano, pero La Nación conoce que el atacante tiene ofertas del extranjero.

“En el club se conoce que Orlando termina contrato en diciembre y sí se conversó con él; se le preguntó por su situación, pero no hay nada. Lo que se ha dicho son especulaciones y, hasta donde yo sé, Herediano no tiene nada con Sinclair”, dijo una fuente del cuadro florense.

Sinclair está a gusto en el club y se quiere quedar, pero tiene ofertas del exterior, una de ellas del fútbol de Asia.

El lunes pasado, los morados anunciaron la renovación del contrato del defensa panameño Fidel Escobar por dos años más, hasta 2028.

“Renovar con la institución más grande me hace muy feliz. Ya estaba deseando que llegara este día, porque quería estar aquí defendiendo estos colores, porque le tengo un amor a esta camiseta desde que llegué y me siento muy feliz de que se haya hecho posible esta renovación”, resaltó Fidel Escobar en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.