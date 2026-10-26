Saprissa se juega su futuro en Concacaf: qué necesita para clasificar y por qué no le sirve cualquier empate

Saprissa se juega su futuro en la Concacaf: enfrenta al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el repechaje que otorga un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el compromiso de vuelta, los morados recibirán al cuadro salvadoreño el miércoles a las 6:30 p. m. Tras empatar 0-0 en el choque de ida, los tibaseños buscarán inclinar la balanza a su favor al cerrar la serie en casa.

La duda la genera el rendimiento que mostró el conjunto tibaseño en territorio salvadoreño, donde evitó la derrota gracias al buen trabajo de Abraham Madriz en el marco.

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