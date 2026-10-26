Saprissa se juega su futuro en Concacaf: qué necesita para clasificar y por qué no le sirve cualquier empate

Saprissa se juega su futuro en la Concacaf: enfrenta al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el repechaje que otorga un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.
En el compromiso de vuelta, los morados recibirán al cuadro salvadoreño el miércoles a las 6:30 p. m. Tras empatar 0-0 en el choque de ida, los tibaseños buscarán inclinar la balanza a su favor al cerrar la serie en casa.
La duda la genera el rendimiento que mostró el conjunto tibaseño en territorio salvadoreño, donde evitó la derrota gracias al buen trabajo de Abraham Madriz en el marco.
¿Qué necesita Saprissa para acceder al torneo de la Concacaf, en el que participarán clubes de México, la MLS y otros lugares?
Los dirigidos por Hernán Medford deben ganar por cualquier marcador para lograr la clasificación. Cualquier empate con goles le dará el pase al Firpo debido al criterio del gol de visitante.
La única forma de extender el partido al tiempo extra es que se repita el resultado del juego de ida: un empate 0-0. En la prórroga no rige el criterio del gol de visitante. De persistir la paridad, la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto de penal.
El Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, arribó este lunes al país. La Concacaf establece que el reconocimiento de la cancha y las conferencias de prensa con los entrenadores se realizan un día antes del encuentro.
Saprissa tendrá su conferencia de prensa el martes a las 9:30 a. m. y, media hora después, iniciará la práctica. El Firpo atenderá a la prensa a las 6:30 p. m. y entrenará a las 7 p. m. en la gramilla del Estadio Ricardo Saprissa.
Hernán Medford, técnico de Saprissa, aseguró que el miércoles lograrán la clasificación.
La Copa de Campeones de la Concacaf 2027 contará con 27 de los mejores clubes de la región, procedentes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. El torneo coronará al campeón de clubes de la confederación y determinará al tercero de los cuatro representantes regionales que clasificarán a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.
Por México están clasificados Toluca FC, Tigres UANL, Cruz Azul, Pumas UNAM, Club América, Guadalajara, Monterrey, León y Pachuca. Por la MLS participarán Nashville y St. Louis City SC.
Forge FC logró el cupo por ser el campeón del Canadian Championship 2026.
Por Centroamérica están clasificados Olimpia y Motagua, de Honduras, así como Alajuelense y Cartaginés, de Costa Rica.
Mount Pleasant FA es el representante del Caribe, mientras que Cavalry FC aseguró su boleto tras ganar el Canadian Premier League Shield 2026.