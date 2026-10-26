Saprissa vs. Firpo: A qué hora y cómo ver este partido decisivo en horario atípico

Saprissa de Costa Rica y Luis Ángel Firpo de El Salvador se topan de nuevo en el partido definitivo del Play In (repechaje) por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.
Este juego se disputará el miércoles 28 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa y será en horario atípico.
Así que si usted quiere ir a verlo a la Cueva es mejor que tome previsiones y se vaya con tiempo, porque arrancará a las 6:30 p. m.
Tome en cuenta que el partido entre Saprissa y el Firpo será transmitido por ESPN. Además, usted puede verlo a través de la aplicación Disney+.
En la ida, Saprissa no jugó bien y Abraham Madriz fue el salvador para los morados. Sin embargo, el 0-0 es un buen resultado, siempre y cuando el equipo de Hernán Medford responda en su casa.
Para el Firpo dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano, el 0-0 también es un resultado que le permite soñar con el boleto a Concachampions.
¿Qué puede pasar? Saprissa clasifica si gana por cualquier marcador; pero Firpo avanza si derrota a los morados en la Cueva o si se produce cualquier empate con goles (1-1, 2-2, 3-3, por citar algunos marcadores).
La única forma de que esta serie se extienda a los tiempos extra, incluso penales si fuese necesario, es si el partido entre Saprissa y Firpo finaliza 0-0 en tiempo regular. Si eso pasa, ya en la prórrofa no aplica el gol de visita como criterio de desempate.