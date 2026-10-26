Saprissa vs. Firpo: A qué hora y cómo ver este partido decisivo en horario atípico

Saprissa de Costa Rica y Luis Ángel Firpo de El Salvador se topan de nuevo en el partido definitivo del Play In (repechaje) por el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Este juego se disputará el miércoles 28 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa y será en horario atípico.

Así que si usted quiere ir a verlo a la Cueva es mejor que tome previsiones y se vaya con tiempo, porque arrancará a las 6:30 p. m.

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