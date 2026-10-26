Saprissa se juega el liderato: su mayor fortaleza será clave en las últimas cinco fechas

A falta de cinco fechas para que termine la segunda vuelta del Apertura 2026, Saprissa busca conservar el liderato del torneo con uñas y dientes, aunque los resultados no lo respalden.

A los morados les dieron alcance: Cartaginés y Sporting ya tienen los mismos 24 puntos que los tibaseños, quienes se mantienen en la cima gracias a su diferencia de goles.

En la cuarta y quinta posición se ubican Alajuelense y San Carlos, respectivamente, con 22 unidades. Incluso, la Liga tiene la opción de superar a los saprissistas si gana el clásico del próximo domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.

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