Saprissa se juega el liderato: su mayor fortaleza será clave en las últimas cinco fechas

A falta de cinco fechas para que termine la segunda vuelta del Apertura 2026, Saprissa busca conservar el liderato del torneo con uñas y dientes, aunque los resultados no lo respalden.
A los morados les dieron alcance: Cartaginés y Sporting ya tienen los mismos 24 puntos que los tibaseños, quienes se mantienen en la cima gracias a su diferencia de goles.
En la cuarta y quinta posición se ubican Alajuelense y San Carlos, respectivamente, con 22 unidades. Incluso, la Liga tiene la opción de superar a los saprissistas si gana el clásico del próximo domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.
¿Puede el conjunto morado seguir como líder hasta el final de la fase regular? Depende de sí mismo. Desde que inició el certamen, se ubicó en la cima; solo la perdió en la fecha ocho y la recuperó en la jornada nueve.
A Saprissa le quedan tres juegos en casa, contra Alajuelense, Puntarenas e Inter San Carlos, mientras que de visita se medirá a Herediano y Pérez Zeledón.
Ahí está la ventaja para Medford y sus muchachos: la mayoría de los encuentros restantes se disputarán en casa, donde el equipo se ha mostrado fuerte y sólido, con un rendimiento del 100%, al haber conseguido los 18 puntos que disputó.
Lo contrario sucede de visita: perdió cinco de los siete compromisos que disputó.
Si la tabla de posiciones tomara en cuenta solo los partidos de visita, Saprissa sería antepenúltimo, con apenas seis puntos de 21 posibles y una diferencia de goles de -2, producto de siete tantos anotados y nueve recibidos.
Si los tibaseños ganan el clásico y los otros dos encuentros en casa, contra Puntarenas e Inter San Carlos, llegarían a 33 puntos. Sin embargo, esa cifra no les garantiza el primer puesto, pues también dependerían de los resultados de los demás clubes, sobre todo de Cartaginés y Sporting, que cuentan con 24 unidades y aspiran al liderato.
Tras perder el domingo una vez más de visita, esta vez contra San Carlos, Hernán Medford, técnico de Saprissa, dijo en conferencia de prensa que sabe cómo acallar las críticas: ganando. Prometió llevar al equipo a la final y ganarla.
“¿Sabe cómo calla uno toda la situación? Siendo campeón. Clasificando el miércoles a la Concachampions, a la que hace rato no se clasifica [en realidad, la S sí participó en la primera ronda del año pasado]. Algunos confían en que vamos a quedar campeones; algunos, no. Es así en todo lado. Así ha sido la historia de este club. ¿Quién la va a cambiar? La vamos a cambiar logrando cosas: logrando clasificar el miércoles y quedando campeones al final del torneo. Esa es la única forma”, destacó Hernán Medford.
A Saprissa le dieron alcance, pero depende de sí mismo para no dejarse arrebatar el primer lugar. El problema es que su rendimiento no es bueno y, si no cambia ni despierta ya, como pidió Mariano Torres, puede meterse en graves problemas.