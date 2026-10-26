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Puro Deporte

Saprissa se juega el liderato: su mayor fortaleza será clave en las últimas cinco fechas

Los morados tienen tres juegos en casa, uno de ellos el clásico del próximo domingo

15/10/2026 Tibas Estadio Ricardo Saprissa, jornada 11 del Torneo de Apertura de la Primera División entre el Deportivo Saprissa vs Sporting FC. Fotografía: Marvin Caravaca.
Saprissa prácticamente no tiene margen de error si quiere seguir en el primer lugar. Aquí Kendall Waston festejó su gol en la jornada 11 ante Sporting. Marvin Caravaca
Milton Montenegro

A falta de cinco fechas para que termine la segunda vuelta del Apertura 2026, Saprissa busca conservar el liderato del torneo con uñas y dientes, aunque los resultados no lo respalden.

A los morados les dieron alcance: Cartaginés y Sporting ya tienen los mismos 24 puntos que los tibaseños, quienes se mantienen en la cima gracias a su diferencia de goles.

En la cuarta y quinta posición se ubican Alajuelense y San Carlos, respectivamente, con 22 unidades. Incluso, la Liga tiene la opción de superar a los saprissistas si gana el clásico del próximo domingo en el Estadio Ricardo Saprissa.