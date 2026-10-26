Los números que exponen el bajón de Saprissa

Saprissa sigue líder, pese a sumar otra derrota y mostrar un rendimiento que no convence ni a sus propios aficionados.

Con 24 puntos, los morados están en la cima, pero con una novedad: fueron alcanzados por Cartaginés y Sporting, que tienen las mismas unidades. En el cuarto y quinto puesto aparecen Alajuelense y San Carlos, respectivamente, con 22 puntos.

La diferencia de goles permite que los tibaseños, quienes llegaron a tener una ventaja de siete puntos, pero la dejaron escapar, continúen en el primer lugar.

En los últimos cinco encuentros, los dirigidos por Hernán Medford solo lograron dos victorias, ambas en casa, contra Herediano y Sporting, mientras que de visita perdieron ante Escorpiones, Cartaginés y San Carlos.

Lo positivo para Saprissa es que ha ocupado el liderato desde la primera fecha del torneo, con una única interrupción: lo perdió en la jornada ocho, pero lo recuperó en la siguiente.

En las primeras cinco jornadas, el cuadro morado tuvo dos puntos de ventaja sobre el segundo lugar y cuatro sobre el tercero. En la cuarta fecha, la distancia con el tercero fue de cinco puntos, pero se recortó en la quinta, cuando la ventaja sobre el segundo y el tercero volvió a ser de dos unidades.

En la sexta y la sétima jornada, Saprissa mantuvo tres puntos de ventaja sobre el segundo lugar, pero, en la octava, Cartaginés lo igualó con 18 unidades y lo desplazó al segundo puesto.

En la novena, los tibaseños regresaron al sitio de honor y sacaron tres puntos de ventaja sobre el segundo y cuatro sobre el cuarto, puestos que en ese momento ocupaban Cartaginés y Sporting, respectivamente.

Pese a que Saprissa lo alcanzaron en la cima, Hernán Medford, técnico de los morados, prometió que llevará al equipo a disputar la final y hasta ganarla. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la fecha 10, los morados se quedaron con los 21 puntos que tenían desde la novena jornada, mientras que Sporting llegó a 20 y Cartaginés se mantuvo en 18.

En la jornada 11, los morados llegaron a 24 puntos y sacaron tres de ventaja sobre Cartaginés, que ascendió a 21, y cuatro sobre Sporting con 20, segundo y tercero, respectivamente. Sin embargo, en la 12 no aprovecharon la oportunidad de aumentar la ventaja: los brumosos los igualaron en puntos y los albinegros llegaron a 21.

En la jornada 13, luego de que Cartaginés perdiera de visita ante Herediano, Saprissa dejó escapar de nuevo la opción de tomar distancia: cayó en San Carlos y la tabla de posiciones se estrechó.

Saprissa es primero con 24 puntos; Cartaginés y Sporting también tienen 24, mientras que Alajuelense y San Carlos aparecen en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, con 22 unidades.

El problema que ha impedido a los dirigidos por Hernán Medford consolidarse en el primer puesto es su rendimiento como visitantes: de los siete partidos que disputaron fuera de casa, perdieron cinco y solo ganaron en Puntarenas y en Alajuela.

Si la tabla de posiciones tomara en cuenta solo los partidos de visita, Saprissa sería antepenúltimo, con apenas seis puntos de 21 posibles y una diferencia de goles de -2, producto de siete tantos anotados y nueve recibidos.

“Creo que hemos bajado el nivel, hemos bajado el rendimiento respecto a lo que veníamos mostrando. Es hora de despertar rápido, porque esta semana, como dije recién, nos vienen partidos muy importantes para lo que resta del año”, dijo Mariano Torres en una entrevista con Fox al finalizar el encuentro que Saprissa perdió 2-1 contra San Carlos.

Por si fuera poco, aunque se trata de otra competencia, el balance de la temporada también incluye la eliminación del equipo de la fase final de la Copa Centroamericana de la Concacaf (de nuevo, perdiendo de visita en Cartago). Le queda el consuelo de buscar la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf por medio de un repechaje, siempre y cuando supere al Luis Ángel Firpo de El Salvador.

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