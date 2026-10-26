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Puro Deporte

Los números que exponen el bajón de Saprissa

Los morados son líderes, pero su desempeño, sobre todo de visita, deja muchas dudas

Sporting FC Vs Deportivo Saprissa Liga Promerica, campeonato de Apertura, jornada 8
El rendimiento de Saprissa de visita ha impedido que asegure el primer lugar del torneo. Aquí el cuadro morado en la jornada 8, contra Sporting. Jorge Navarro para La Nacion
Milton Montenegro

Saprissa sigue líder, pese a sumar otra derrota y mostrar un rendimiento que no convence ni a sus propios aficionados.

Con 24 puntos, los morados están en la cima, pero con una novedad: fueron alcanzados por Cartaginés y Sporting, que tienen las mismas unidades. En el cuarto y quinto puesto aparecen Alajuelense y San Carlos, respectivamente, con 22 puntos.

La diferencia de goles permite que los tibaseños, quienes llegaron a tener una ventaja de siete puntos, pero la dejaron escapar, continúen en el primer lugar.