Saprissa rompe el silencio tras la aparición del Joker en su estadio (video)

Más de uno se preguntó: “¿Qué está pasando?“. Otros exclamaron: ”¡Qué está sucediendo!“. En el Estadio Ricardo Saprissa ocurrió lo inesperado: apareció el Joker.

El archienemigo de Batman mostró su clásica sonrisa al dejarse ver en el estadio morado.

Todo comenzó cuando la pantalla gigante del recinto morado, ubicada sobre la gradería norte, dio la impresión de que estaba fallando: no se distinguía lo que se transmitía y, de pronto, se pudo leer: “Se visten de negro y se llaman valientes. Se ríen de los otros. Que son copias baratas, saltan, gritan, cantan. Los morados están locos, solo necesitan un empujón final”.

Luego aparecieron risas escritas —“ha ha ha ha”— y se vio al Joker en la pantalla gigante y en las pantallas led ubicadas a los costados de la cancha morada.

SOBRE LO SUCEDIDO AYER AL MEDIO TIEMPO 👇



El Deportivo Saprissa informa a todos los asistentes que ya nos encontramos investigando el origen de este desperfecto.



Entendemos que en cierre de torneo la locura consume a los saprissistas, pero esto es más que una simple broma… pic.twitter.com/JrGpV3Yr58 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) November 9, 2026

Saprissa se refirió a la aparición del Joker en el estadio.

“SOBRE LO SUCEDIDO AYER AL MEDIO TIEMPO: El Deportivo Saprissa informa a todos los asistentes que ya nos encontramos investigando el origen de este desperfecto. Entendemos que en cierre de torneo la locura consume a los saprissistas, pero esto es más que una simple broma…“, informó Saprissa en sus redes sociales.

Aunque los morados no dieron más detalles, los rumores vinculan al Joker con la nueva camiseta que estrenará el equipo.

Hace un tiempo, el club lanzó una camiseta alusiva a Batman y todo indica que ahora el tercer uniforme estará inspirado en el personaje de la risa burlona: un humorista sombrío, sin pasado ni identidad civil, que juega con la muerte en cada chiste. El Joker es la razón por la que debe existir Batman.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.