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Puro Deporte

Saprissa rompe el silencio tras la aparición del Joker en su estadio (video)

Muchos se preguntaron ‘¿Qué está pasando?’, cuando el Joker se vio en el Saprissa

El Joker hizo sus locuras el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa. En la imagen, el Joker protagonizado por el actor Joaquín Phoenix.
El Joker hizo sus locuras el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa. En la imagen, el Joker protagonizado por el actor Joaquín Phoenix.
Milton Montenegro