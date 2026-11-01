Saprissa presenta alineación llena de cambios y hay una gran sorpresa: el hijo de un exfutbolista será titular

Debido a la cantidad de lesionados que tiene en el equipo, Hernán Medford, técnico de Saprissa, presenta una alineación llena de cambios para enfrentar a Alajuelense.
Los saprissistas tienen cinco bajas para el juego de este domingo, que inicia a las 4 p. m.
Sebastián Acuña sufre un esguince de rodilla; Orlando Sinclair, una lesión muscular; Kendall Waston presenta una lesión de rodilla, y Sebastián Padilla tiene una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).
Ante este panorama, Saprissa alinea con Abraham Madriz, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Douglas Sequeira, Joseph Mora, Mariano Torres, Andrey Soto, Alberth Barahona, Luis Javier Paradela, Kenshwen Arboine y Newton Williams.
La sorpresa es la presencia del defensa Douglas Sequeira, hijo del exfutbolista del mismo nombre, quien no ha jugado un solo partido en el torneo.
1️⃣1️⃣ El once inicial para el Clásico de esta tarde 💜
En la suplencia quedaron: Minor Álvarez, Jokaeff Azofeifa, Julián González, David Guzmán, Samir Taylor, Dereck Woodly, Mathías Elizondo, Bancy Hernández, Ariel González y Ariel Rodríguez.
Los morados están obligados a derrotar a la Liga para volver al primer lugar, sitio que perdieron tras las victorias de Sporting y Cartaginés. Albinegros y brumosos tenían 24 puntos, los mismos que Saprissa, pero derrotaron a Herediano y San Carlos, respectivamente, y sacudieron la tabla de posiciones.
Cartaginés es primero con 27, Sporting segundo con los mismos puntos, Saprissa tercero con 24 y Alajuelense cuarto con 22. Si los rojinegros ganan, desplazarán a los morados, quienes pasarían del primer puesto al cuarto lugar.