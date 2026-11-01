Saprissa presenta alineación llena de cambios y hay una gran sorpresa: el hijo de un exfutbolista será titular

Debido a la cantidad de lesionados que tiene en el equipo, Hernán Medford, técnico de Saprissa, presenta una alineación llena de cambios para enfrentar a Alajuelense.

Los saprissistas tienen cinco bajas para el juego de este domingo, que inicia a las 4 p. m.

Sebastián Acuña sufre un esguince de rodilla; Orlando Sinclair, una lesión muscular; Kendall Waston presenta una lesión de rodilla, y Sebastián Padilla tiene una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).

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