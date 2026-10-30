Hernán Medford lanza un reto en Saprissa antes del clásico contra Alajuelense

Hernán Medford, técnico de Saprissa, encara el clásico contra Alajuelense con una preocupación que condiciona sus decisiones: las lesiones en su equipo.

El técnico reconoció que las bajas y la seguidilla de partidos lo obligan a modificar la alineación, pero dejó claro que no quiere presentar ese panorama como una excusa para el compromiso del domingo. El timonel tiene 4 bajas fijas, más Gerson Torres, quien está sancionado y tiene una duda: Pablo Arboine.

Para el entrenador morado, el duelo representa una oportunidad para que quienes tengan participación demuestren por qué están en el equipo. Con el campeonato en su recta final y una disputa cerrada en la parte alta de la tabla, Medford insistió en que Saprissa depende de sí mismo y necesita recuperar el nivel que mostró antes de este tramo de irregularidad.

El estratega también respondió a los cuestionamientos por el rendimiento del conjunto en los últimos 10 partidos, analizó lo que espera de Alajuelense y recordó una anécdota de su primer clásico como jugador. Estas fueron sus respuestas antes del enfrentamiento contra los rojinegros.

- ¿Cómo está el tema de los jugadores lesionados y cómo encara este compromiso contra Alajuelense?

- Hubo un momento en que no teníamos lesionados y ahora sí estamos llenos de lesionados. Eso a veces no es una excusa, es una realidad. Varios no se recuperan y los que están se encuentran bien y motivados. No solo eso: ahorita jugamos domingo, jueves y el otro domingo, y sigue la seguidilla de partidos. El clásico es aparte; juegue quien juegue, siempre hay motivación. Alajuela viene bien emocionalmente, Saprissa también, y esperamos un buen partido.

- Por lo que se juega el domingo, ¿qué Liga espera y qué recuerda de su primer clásico?

- No creo que cambie mucho. Vimos el partido y sabemos sus virtudes y falencias. Alajuela es un equipo de mucho respeto; esperamos un clásico interesante. Lo hemos estudiado; para un partido de estos se estudian muchas cosas. Recuerdo que en mi primer clásico tuve una jugada un poco drástica con mi amigo Mauricio Montero: me hizo una falta y caí de cabeza. Creo que fue su primera expulsión y, como a los 10 minutos, hice el gol. Fue hace años y a uno le queda marcado ese clásico.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, festejó en el primer clásico del Apertura 2026. El timonel confía en su plantel para lograr un buen resultado el próximo domingo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Cuánto cambia el panorama para Saprissa por las bajas respecto al primer clásico que jugaron en Alajuela?

- Hemos tenido muchos cambios en las alineaciones desde el primer clásico por el trajín. Faltan jugadores y no quiero verlo como una excusa. Los que están en Saprissa tienen que demostrar por qué están aquí. Es un reto bonito, un partido para decir: “Aquí estoy”. Estamos en la recta final y eso puede pasar en una semifinal y en una posible final, porque nada está asegurado. El domingo es para que algunos digan: “Aquí estoy presente”. Es una gran oportunidad para que muchos demuestren.

- Saprissa tiene los mismos puntos que Cartaginés y Sporting, y la Liga está cerca. ¿Se puede definir todo en la última fecha del campeonato?

- Está cerrado, sí. Lo importante para nosotros es que dependemos de nosotros mismos. Si somos primeros y seguimos ganando, dependemos de nosotros. Me preocupo por mi equipo, no por los que vienen atrás; vienen bien, empujando. Es un campeonato de cierre complicado y nosotros debemos mentalizarnos en ganar lo que viene.

- ¿Por qué se ve poca autocrítica de su parte hacia su equipo, cuando los números de los últimos 10 partidos revelan que apenas tiene un 36% de rendimiento?

- No decimos que no nos pueden criticar; eso no es un problema. Uno está en el primer lugar y a veces dice que la crítica no es pareja. Nos quedan cinco partidos y dije que veníamos en un desnivel; lo acepté. También dije que, ganando el miércoles y el domingo, podríamos ir otra vez a pelear arriba. Lo dije: en estos dos juegos es buen punto para volver al nivel de antes.

“Los mismos jugadores se autocritican y debemos tratar de que en estos cinco partidos eso cambie para terminar en primer lugar”.

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