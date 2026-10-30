Hernán Medford lanza un reto en Saprissa antes del clásico contra Alajuelense

Hernán Medford, técnico de Saprissa, encara el clásico contra Alajuelense con una preocupación que condiciona sus decisiones: las lesiones en su equipo.
El técnico reconoció que las bajas y la seguidilla de partidos lo obligan a modificar la alineación, pero dejó claro que no quiere presentar ese panorama como una excusa para el compromiso del domingo. El timonel tiene 4 bajas fijas, más Gerson Torres, quien está sancionado y tiene una duda: Pablo Arboine.
Para el entrenador morado, el duelo representa una oportunidad para que quienes tengan participación demuestren por qué están en el equipo. Con el campeonato en su recta final y una disputa cerrada en la parte alta de la tabla, Medford insistió en que Saprissa depende de sí mismo y necesita recuperar el nivel que mostró antes de este tramo de irregularidad.
El estratega también respondió a los cuestionamientos por el rendimiento del conjunto en los últimos 10 partidos, analizó lo que espera de Alajuelense y recordó una anécdota de su primer clásico como jugador. Estas fueron sus respuestas antes del enfrentamiento contra los rojinegros.
- ¿Cómo está el tema de los jugadores lesionados y cómo encara este compromiso contra Alajuelense?
- Hubo un momento en que no teníamos lesionados y ahora sí estamos llenos de lesionados. Eso a veces no es una excusa, es una realidad. Varios no se recuperan y los que están se encuentran bien y motivados. No solo eso: ahorita jugamos domingo, jueves y el otro domingo, y sigue la seguidilla de partidos. El clásico es aparte; juegue quien juegue, siempre hay motivación. Alajuela viene bien emocionalmente, Saprissa también, y esperamos un buen partido.
- Por lo que se juega el domingo, ¿qué Liga espera y qué recuerda de su primer clásico?
- No creo que cambie mucho. Vimos el partido y sabemos sus virtudes y falencias. Alajuela es un equipo de mucho respeto; esperamos un clásico interesante. Lo hemos estudiado; para un partido de estos se estudian muchas cosas. Recuerdo que en mi primer clásico tuve una jugada un poco drástica con mi amigo Mauricio Montero: me hizo una falta y caí de cabeza. Creo que fue su primera expulsión y, como a los 10 minutos, hice el gol. Fue hace años y a uno le queda marcado ese clásico.
- ¿Cuánto cambia el panorama para Saprissa por las bajas respecto al primer clásico que jugaron en Alajuela?
- Hemos tenido muchos cambios en las alineaciones desde el primer clásico por el trajín. Faltan jugadores y no quiero verlo como una excusa. Los que están en Saprissa tienen que demostrar por qué están aquí. Es un reto bonito, un partido para decir: “Aquí estoy”. Estamos en la recta final y eso puede pasar en una semifinal y en una posible final, porque nada está asegurado. El domingo es para que algunos digan: “Aquí estoy presente”. Es una gran oportunidad para que muchos demuestren.
- Saprissa tiene los mismos puntos que Cartaginés y Sporting, y la Liga está cerca. ¿Se puede definir todo en la última fecha del campeonato?
- Está cerrado, sí. Lo importante para nosotros es que dependemos de nosotros mismos. Si somos primeros y seguimos ganando, dependemos de nosotros. Me preocupo por mi equipo, no por los que vienen atrás; vienen bien, empujando. Es un campeonato de cierre complicado y nosotros debemos mentalizarnos en ganar lo que viene.
- ¿Por qué se ve poca autocrítica de su parte hacia su equipo, cuando los números de los últimos 10 partidos revelan que apenas tiene un 36% de rendimiento?
- No decimos que no nos pueden criticar; eso no es un problema. Uno está en el primer lugar y a veces dice que la crítica no es pareja. Nos quedan cinco partidos y dije que veníamos en un desnivel; lo acepté. También dije que, ganando el miércoles y el domingo, podríamos ir otra vez a pelear arriba. Lo dije: en estos dos juegos es buen punto para volver al nivel de antes.
“Los mismos jugadores se autocritican y debemos tratar de que en estos cinco partidos eso cambie para terminar en primer lugar”.