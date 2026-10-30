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Puro Deporte

Hernán Medford lanza un reto en Saprissa antes del clásico contra Alajuelense

El timonel destacó que no pone excusas ante las cinco bajas que posee su equipo

Clásico Alajuelense vs Saprissa, Torneo de apertura2026
Contra Alajuelense, Hernán Medford, técnico de Saprissa, debe modificar la alineación debido a las bajas. Aquí en el primer clásico del Apertura 2026 en Alajuela. Jorge Navarro para La Nacion
Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, encara el clásico contra Alajuelense con una preocupación que condiciona sus decisiones: las lesiones en su equipo.

El técnico reconoció que las bajas y la seguidilla de partidos lo obligan a modificar la alineación, pero dejó claro que no quiere presentar ese panorama como una excusa para el compromiso del domingo. El timonel tiene 4 bajas fijas, más Gerson Torres, quien está sancionado y tiene una duda: Pablo Arboine.

Para el entrenador morado, el duelo representa una oportunidad para que quienes tengan participación demuestren por qué están en el equipo. Con el campeonato en su recta final y una disputa cerrada en la parte alta de la tabla, Medford insistió en que Saprissa depende de sí mismo y necesita recuperar el nivel que mostró antes de este tramo de irregularidad.