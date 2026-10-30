A Hernán Medford lo regañaron y ofreció disculpas públicas (video)

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a estar cara a cara con la prensa deportiva y esta vez su reacción fue distinta de la que tuvo el miércoles pasado.
Tras clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, Hernán explotó ante los cuestionamientos de los comunicadores por las dificultades del equipo para derrotar 2-1 al Luis Ángel Firpo de El Salvador.
En esta ocasión, antes de hablar del clásico contra Alajuelense del próximo domingo, Medford se mostró tranquilo, pero muy serio. Tras escuchar la primera pregunta, Hernán pidió que luego le repitieran la consulta porque debía decir algo.
“Quiero iniciar con algo importante y contar a lo natural lo que me pasó. Recibí una llamada de mi hija (Rashany), quien es una gran psicóloga, y me pegó una regañada. Prácticamente me metió en medio de terapia. Yo la escucho y tiene razón: a ustedes (prensa) debo presentarles una disculpa públicamente”, dijo Medford.
Hernán Medford: "Mi hija me pegó una regañada, a ustedes les tengo que pedir una disculpa"
Hernán añadió que el día del partido contra Firpo dirigió con un problema de salud.
“Eso ustedes no tienen por qué saberlo, pero el partido lo dirigí bien, enfermo con pastillas. Después de ese estrés, con un triunfo agónico, ustedes no tenían nada que ver y tal vez me desquité. Debido a la presión que tuve y como soy de ir de frente, les pido disculpas. A veces ustedes me sacan de quicio, pero me merecen mi respeto y respaldé la pequeña terapia que me hizo mi hija”, destacó Medford.
Hernán insistió en que es una persona sincera y directa; además, reconoció que estaba bajo tensión.
“La tensión estaba alrededor del equipo, de uno. Fue adaptarse otra vez a lo que es Saprissa, porque este club siempre ha sido lo mismo. Desde hace 20 años que yo estuve, la presión siempre está. Pero recuerden que aquí hay un ser humano que a veces mete la pata. Yo esto lo vivo y lo disfruto; es parte de estar en Saprissa y, como dije, tengo alguien que me hace terapias muy buenas”, indicó Medford, antes de hablar de lo deportivo, de lo que espera del clásico, de las bajas del equipo y de lo que puede presentar el domingo a las 4 p. m. contra Alajuelense.