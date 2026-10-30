A Hernán Medford lo regañaron y ofreció disculpas públicas (video)

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a estar cara a cara con la prensa deportiva y esta vez su reacción fue distinta de la que tuvo el miércoles pasado.

Tras clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, Hernán explotó ante los cuestionamientos de los comunicadores por las dificultades del equipo para derrotar 2-1 al Luis Ángel Firpo de El Salvador.

En esta ocasión, antes de hablar del clásico contra Alajuelense del próximo domingo, Medford se mostró tranquilo, pero muy serio. Tras escuchar la primera pregunta, Hernán pidió que luego le repitieran la consulta porque debía decir algo.

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