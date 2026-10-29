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Puro Deporte

Hernán Medford se enojó tanto que se le fue el aire; pero ni así hace autocrítica

El técnico morado aseguró que ‘se hizo justicia’ con el triunfo y el pase de Saprissa a la Copa de Campeones de la Concacaf

Saprissa vs. Firpo
Hernán Medford, técnico de Saprissa, se enojó en conferencia de prensa porque le cuestionaron el sufrimiento de su equipo para lograr la victoria. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Que Hernán Medford, técnico de Saprissa, se enoje en una conferencia de prensa no es nuevo. Lo que sí extrañó fue que, en medio de su ofuscación, de su molestia, casi furia, pidiera unos segundos para recobrar el aliento.

A Medford no le gustó que le cuestionaran que su equipo sufriera más de la cuenta para derrotar al Luis Ángel Firpo de El Salvador. Una vez más, su comparecencia ante los medios careció de una verdadera autocrítica.

Saprissa ganó 2-1, con un gol agónico de Ariel Rodríguez al 90+4, cuando el compromiso estaba por expirar.