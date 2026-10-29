Hernán Medford se enojó tanto que se le fue el aire; pero ni así hace autocrítica

Que Hernán Medford, técnico de Saprissa, se enoje en una conferencia de prensa no es nuevo. Lo que sí extrañó fue que, en medio de su ofuscación, de su molestia, casi furia, pidiera unos segundos para recobrar el aliento.

A Medford no le gustó que le cuestionaran que su equipo sufriera más de la cuenta para derrotar al Luis Ángel Firpo de El Salvador. Una vez más, su comparecencia ante los medios careció de una verdadera autocrítica.

Saprissa ganó 2-1, con un gol agónico de Ariel Rodríguez al 90+4, cuando el compromiso estaba por expirar.

El 1-1 dejaba a los morados fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf, pero Mariano Torres sacó aire de donde no tenía, corrió por la izquierda y envió un centro que Gerson Torres metió cerca del punto de penal. Allí, Ariel Rodríguez logró de cabeza el definitivo 2-1.

“Llegamos 10 veces; sí nos faltó contundencia, pero el equipo jugó bien y se clasificó. Ya está bueno. Ya hasta cuando ganamos, ¡qué cosa más difícil!”, dijo Medford en la conferencia de prensa, molesto por los cuestionamientos.

A Hernán le iban a hacer otra pregunta cuando dijo: “Suave un toquecito”, mientras volvía a mirar a Patricio Altamirano, encargado de prensa del club morado, e inhalaba para recuperar el aliento.

“Clasificamos. Se valora el triunfo porque clasificamos; no hay otra. Y quien quiera sentarse a analizar el partido lo puede hacer. Clasificamos con méritos; en el primer tiempo los tuvimos debajo del marco”, señaló Hernán, quien aceptó que tuvieron oportunidades para hacer más goles, sobre todo en el primer lapso, pero no las aprovecharon.

Sin duda, a Hernán Medford, técnico de Saprissa, le volvió el alma al cuerpo, con el gol de Ariel Rodríguez al minuto 90+4. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Eso lo acepto: no fuimos contundentes, pero Saprissa provocó, llegó y tuvo muchas oportunidades. Al final se ganó en el último minuto, ¿y eso qué tiene? He visto equipos campeones en el último minuto, ¿qué tiene? Pero ya sabemos que ni ganando”, afirmó Hernán, en clara alusión a que ni en la victoria le reconocen los méritos a su escuadra, algo que siempre pide.

Hernán insistió en que jugaron un buen partido y, una vez más, añadió que les faltó contundencia.

“Al final se ganó y debo felicitar a los muchachos porque se rompió la racha de no clasificar a la Concachampions. ¿Hace cuánto no se iba? Y tuvimos un equipo que luchó de principio a fin, y la afición apoyó igual, de principio a fin, y eso es mérito”, mencionó Medford. Saprissa quedó fuera del torneo pasado.

Abraham Madriz salvó a Saprissa del segundo gol del Firpo cuando el juego estaba 1-1, al sacar sobre la línea de gol un remate de cabeza. Sin embargo, Hernán no se detuvo a destacar la actuación del guardameta.

“El mismo Madriz ahora les dijo a los compañeros: ‘Gracias’, porque él es parte del equipo. Lo que hizo es su trabajo. Ellos tuvieron esa jugada y el penal. ¿Y qué otras ocasiones tuvieron? Pero saque las opciones nuestras; ahí sí fallamos y lo acepto. El día que Saprissa no tenga el juego, llegadas y elaboración que tiene, ahí sí hay que preocuparse. Y la justicia se hizo y se ganó en jugada de nosotros”, resaltó Medford.

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