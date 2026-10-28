Saprissa vs. Luis Ángel Firpo: hora en que se disputa el pase a la Copa de Campeones de Concacaf

Los morados reciben al Firpo en busca de seguir en la competencia internacional

Milton Montenegro

actualizaciones

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Esta noche hay partido en el estadio Ricardo Saprissa, pero no es un juego más, sino un compromiso definitorio que otorga el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Lo más leído por suscriptores