Saprissa vs. Luis Ángel Firpo: hora en que se disputa el pase a la Copa de Campeones de Concacaf

Esta noche hay partido en el estadio Ricardo Saprissa, pero no es un juego más, sino un compromiso definitorio que otorga el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los morados reciben al Luis Ángel Firpo de El Salvador, tras salir bien librados del juego de ida, que terminó 0-0 en el Estadio Nacional Jorge “el Mágico” González.

¿Qué necesita Saprissa para acceder al torneo de la Concacaf, en el que participarán clubes de México y la MLS de Estados Unidos?

Los dirigidos por Hernán Medford deben ganar por cualquier marcador para lograr la clasificación. Cualquier empate con goles le dará el pase al Firpo debido al criterio del gol de visitante.

¿Dónde verlo? Copiado!

Recuerde que el compromiso inicia a las 6:30 p. m. y será transmitido por ESPN. Además, usted puede verlo a través de la aplicación Disney+.

La única forma de extender el partido al tiempo extra es que se repita el resultado del juego de ida: un empate 0-0. En la prórroga no rige el criterio del gol de visitante. De persistir la paridad, la clasificación se definirá mediante lanzamientos desde el punto de penal.

Llenos de confianza Copiado!

Hernán Medford y Marvin Solano, técnicos de Saprissa y Firpo, respectivamente, están convencidos de que sus equipos conseguirán la victoria y sellarán el pase al siguiente certamen internacional. Al menos así lo expresaron en las conferencias de prensa organizadas por la Concacaf antes del partido.

“Pienso en ganar el partido y clasificar. Este partido es como para levantar otra vez al equipo. Tal vez hemos caído en una curva hacia abajo, pero es un partido ideal; andamos en una curva de nivel hacia abajo y hay momentos para cambiarlo”, aseguró Hernán Medford.

Marvin Solano manifestó su confianza en las posibilidades de su equipo y destacó la dificultad de jugar en el estadio Ricardo Saprissa, un escenario que conoce por su trayectoria en el fútbol costarricense.

“Tantas veces vine a este estadio, tanto como local y como visitante, y es un partido bravo. Yo espero que sea un partido muy bueno. Nosotros creemos que vamos a pasar. La magia del fútbol es esa: nadie sabe qué es lo que va a pasar”, indicó Marvin Solano.

Posible alineación Copiado!

Para el juego de esta noche, Saprissa podrá contar con Gerald Taylor, quien no jugó en la ida por estar suspendido, pero perdería por lesión a Kendall Waston y Orlando Sinclair, quienes no entrenaron el martes con el plantel.

Los dirigidos por Hernán Medford podrían alinear con Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Fidel Escobar, Joseph Mora, Mariano Torres, Sebastián Acuña (o David Guzmán), Andrey Soto, Luis Paradela, Gerson Torres y Newton Williams.

Racha morada Copiado!

Saprissa ha ganado nueve de sus 13 partidos como local en la Copa Centroamericana hasta la fecha. Entre esas victorias destacan las conseguidas en los dos encuentros de repechaje que ha disputado en casa en ediciones anteriores del torneo: 4-0 ante Motagua en 2023 y 3-1 frente a Comunicaciones en 2024.

Los morados jugarán por primera vez como locales ante un equipo salvadoreño en la historia de la competición cuando reciban al Firpo para disputar el partido de vuelta.

Cifras de Mariano Torres Copiado!

Nunca un equipo de El Salvador se ha clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf a través de la Copa Centroamericana.

La Concacaf destacó que Mariano Torres es uno de los dos únicos jugadores de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 que lideran a sus respectivos equipos tanto en remates al arco como en pases. Torres registra seis remates al arco y 348 pases. El otro es Ricardo Blanco, de Real Estelí, con dos remates al arco y 143 pases.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.