Saprissa pierde a cinco jugadores para el clásico contra Alajuelense y tiene otro en duda

Saprissa tiene cinco bajas para el juego del próximo domingo contra Alajuelense y podrían ser seis.

Las lesiones le pasan factura al cuadro morado, que el miércoles pasado, antes del juego de repechaje contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, anunció algunas ausencias.

En la conferencia de prensa de este viernes, Hernán Medford, técnico saprissista, confirmó las bajas para el duelo frente a los rojinegros.

“Lo de Sinclair (Orlando) está claro. Eso se había comunicado, que no está. Waston (Kendall) tampoco está, Acuña (Sebastián) tampoco está, Padilla (Sebastián) tampoco; ahí hay otro que tenemos en duda, pero ese sí me lo voy a guardar”, dijo Hernán Medford.

Pese a que Hernán no quiso revelar el nombre, se trata de Pablo Arboine, quien debió salir apenas al inicio del segundo tiempo ante el Firpo. En su lugar ingresó Samir Taylor.

“Vamos a ver si se recupera”, agregó Medford cuando la prensa le indicó que el jugador en duda era Pablo Arboine.

Por si fuera poco, Saprissa no contará con Gerson Torres, suspendido por dos juegos tras haber sido expulsado en el compromiso contra Cartaginés. El extremo ya cumplió un partido de sanción, el de la semana pasada ante San Carlos.

Acuña sufre un esguince de rodilla; Sinclair, una lesión muscular; y Waston presenta una lesión de rodilla, aunque los morados no brindaron más detalles.

Además, Sebastián Padilla presenta una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).

“Si no están ellos (los lesionados), con lo que tenemos debemos sacar el partido. Confío en cada uno de mis jugadores y, como dije, el domingo es una gran oportunidad para algunos decir: ‘Estamos aquí y vamos a sacar la cara’, porque habrá algunos que tendrán su oportunidad y deben demostrar”, expresó Medford.

Kendall Waston es una de las principales bajas de Saprissa para el juego del domingo contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hernán manifestó no saber qué tipo de duelo se verá el domingo ante Alajuelense.

“A veces hay clásicos muy abiertos; otros son cerrados, de un gol. Es difícil anticipar qué podemos tener el domingo. Obviamente, nosotros tenemos algo importante: estaremos en casa, con nuestra afición, que sé que va a venir a llenar el estadio a apoyar al equipo. Es la ventaja, pero no quiere decir que con eso se gana, pero ayuda. Espero un clásico bonito, y a veces eso no quiere decir que llegaste 7 u 8 veces; es la parte táctica”, dijo Hernán.

El timonel reconoció estar preocupado por la falta de contundencia de su escuadra de cara al gol.

“Somos un equipo que genera, pero nos ha faltado esa definición. Ojalá que para el domingo reaparezca esa contundencia, como la tuvimos como en aquel partido contra Sporting. En eso sí hemos estado fallando: generamos, pero no acertamos. Si generamos es por algo y, si no somos contundentes, ese es el problema”, opinó Hernán.

Saprissa se juega el liderato contra Alajuelense. Los morados tienen 24 puntos, la misma cantidad que Cartaginés y Sporting, mientras que los rojinegros cuentan con 22, empatados con San Carlos.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.