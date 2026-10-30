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Puro Deporte

Saprissa pierde a cinco jugadores para el clásico contra Alajuelense y tiene otro en duda

Hernán Medford dijo que confía en el apoyo de la afición y en lo que tiene disponible

Saprissa vs. Mixco
Kendall Waston y Gerson Torres son dos de las cinco bajas que tiene Saprissa para el clásico. Aquí en juego de la Copa Centroamericana de Concacaf. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Saprissa tiene cinco bajas para el juego del próximo domingo contra Alajuelense y podrían ser seis.

Las lesiones le pasan factura al cuadro morado, que el miércoles pasado, antes del juego de repechaje contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, anunció algunas ausencias.

En la conferencia de prensa de este viernes, Hernán Medford, técnico saprissista, confirmó las bajas para el duelo frente a los rojinegros.