Saprissa pasa del susto a la Concachampions 2027: vea los tres goles en el partido ante Firpo

Gerson Torres abrió el marcador en el minuto 33. Más adelante, desde la sala VOR, Tatiana Guzmán llamó al árbitro hondureño Selvin Brown y lo invitó a que fuera al monitor.
A través del VAR, el central pitó un penal a favor de Luis Ángel Firpo de El Salvador y todo dependía de Mauricio Cerritos, quien se encargaría de cobrar la pena máxima.
El técnico costarricense Marvin Solano cruzaba los dedos, pues sabe muy bien la seguridad que tiene su futbolista desde el manchón blanco.
Mauricio Cerritos tiró y venció a Abraham Madriz. Con eso, el marcador se puso 1-1. Y Saprissa quedaba obligado a conseguir otro tanto. De lo contrario, el Monstruo quedaba fuera de la próxima Concachampions.
El gol de visita como criterio de desempate hacía soñar a Firpo con un resultado histórico en la Cueva de Saprissa. A partir de eso, el equipo de Marvin Solano se defendió con todo.
También pudo sentenciar la serie con otro tanto, que evitó Abraham Madriz.
Ya solo quedaba la reposición, siete minutos más que tenían a los morados con el corazón en la mano. Y llegó un gol agónico, tras una acción de Mariano Torres que sacó el centro, la devolvió Gerson Torres y Ariel Rodríguez apareció para firmar el 2-1 con un cabezazo. Con eso, Saprissa clasificó a la Concachampions.
“Me han tocado varios de estos goles y sé las sensaciones, pero uno más siempre es bueno”, expresó Ariel Rodríguez en ESPN.
Vea los goles de Saprissa y Firpo