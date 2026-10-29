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Puro Deporte

Saprissa pasa del susto a la Concachampions 2027: vea los tres goles en el partido ante Firpo

Saprissa vivió momentos de tensión con el empate de Firpo, pero Ariel Rodríguez salió al rescate de los morados

Saprissa vs. Firpo
Saprissa se vio en aprietos contra Firpo en el repechaje, pero superó esta serie y clasificó a la Copa de Campeones de Concacaf. Rafael Pacheco Granados

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa se sentía cerca de la Copa de Campeones de Concacaf y ahí está con sufrimiento y con mérito, luego de un gran susto, porque a los morados les tocó sudar de más para vencer a Luis Ángel Firpo por 2-1 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Gerson Torres abrió el marcador en el minuto 33. Más adelante, desde la sala VOR, Tatiana Guzmán llamó al árbitro hondureño Selvin Brown y lo invitó a que fuera al monitor.

A través del VAR, el central pitó un penal a favor de Luis Ángel Firpo de El Salvador y todo dependía de Mauricio Cerritos, quien se encargaría de cobrar la pena máxima.