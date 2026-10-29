Saprissa pasa del susto a la Concachampions 2027: vea los tres goles en el partido ante Firpo

El Deportivo Saprissa se sentía cerca de la Copa de Campeones de Concacaf y ahí está con sufrimiento y con mérito, luego de un gran susto, porque a los morados les tocó sudar de más para vencer a Luis Ángel Firpo por 2-1 en el Estadio Ricardo Saprissa.

Gerson Torres abrió el marcador en el minuto 33. Más adelante, desde la sala VOR, Tatiana Guzmán llamó al árbitro hondureño Selvin Brown y lo invitó a que fuera al monitor.

A través del VAR, el central pitó un penal a favor de Luis Ángel Firpo de El Salvador y todo dependía de Mauricio Cerritos, quien se encargaría de cobrar la pena máxima.

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