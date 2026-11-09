Saprissa lamenta la muerte del papá de una pieza clave en el club

El Deportivo Saprissa emitió una nota luctuosa antes de que empezara el partido contra Puntarenas FC, en el que ganó 2-1 y retomó el liderato del Torneo de Apertura 2026.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor José Fco. Cerdas Castro, padre de nuestro compañero y amigo José Fco. Cerdas. Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, escribió Saprissa en esa esquela.

Tal vez Patata, como todos lo conocen, no es uno de los rostros mediáticos de la S, pero ese funcionario del club que sufrió la pérdida de su padre trabaja lo administrativo con toda la parte deportiva, tanto con el equipo masculino, el femenino y principalmente liga menor.

Las reacciones no se hicieron esperar y en la publicación se pueden leer mensajes como el de Rosalyn García: “Compañero mucha paz y resignación para usted y toda su familia en estos momentos. Que su papito descanse en paz. Un abrazo”.

“Que descanse en paz y fortaleza para la familia”, anotó Socorro Montoya. Freddy López apuntó: “Muchas bendiciones a la familia, Diosito esté con ustedes”; mientras que Griselda Lara indicó: “Dios lo acoja en su santa gloria…”.