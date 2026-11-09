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Puro Deporte

Saprissa lamenta la muerte del papá de una pieza clave en el club

Saprissa difundió una nota luctuosa antes del partido contra Puntarenas FC

Luto, muerte, fallecidos
Muchos aficionados de Saprissa le envían condolencias al funcionario del club que está de luto.

Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro