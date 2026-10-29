Saprissa es un hospital antes del clásico contra Alajuelense: Pablo Arboine se suma a los lesionados

Pablo Arboine cayó al césped y abandonó la cancha en camilla, tras disputar solo 49 minutos. Saprissa suma un lesionado más: antes de enfrentar a Alajuelense, el cuadro morado es un hospital.

Minutos antes del inicio del compromiso ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, que les dio a los morados el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, el departamento de prensa del club informó sobre los jugadores lesionados.

Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair no estuvieron presentes en el encuentro frente al Firpo.

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