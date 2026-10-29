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Puro Deporte

Saprissa es un hospital antes del clásico contra Alajuelense: Pablo Arboine se suma a los lesionados

Cinco figuras de los morados se encuentran entre algodones

Saprissa vs. Firpo
Saprissa clasificó a la Copa de Campeones de la Concacaf y el domingo recibe a Alajuelense en el clásico nacional. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Pablo Arboine cayó al césped y abandonó la cancha en camilla, tras disputar solo 49 minutos. Saprissa suma un lesionado más: antes de enfrentar a Alajuelense, el cuadro morado es un hospital.

Minutos antes del inicio del compromiso ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, que les dio a los morados el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, el departamento de prensa del club informó sobre los jugadores lesionados.

Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair no estuvieron presentes en el encuentro frente al Firpo.