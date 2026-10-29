Saprissa es un hospital antes del clásico contra Alajuelense: Pablo Arboine se suma a los lesionados

Pablo Arboine cayó al césped y abandonó la cancha en camilla, tras disputar solo 49 minutos. Saprissa suma un lesionado más: antes de enfrentar a Alajuelense, el cuadro morado es un hospital.
Minutos antes del inicio del compromiso ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, que les dio a los morados el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf, el departamento de prensa del club informó sobre los jugadores lesionados.
Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair no estuvieron presentes en el encuentro frente al Firpo.
La preocupación es si lograrán recuperarse para el clásico del próximo domingo, cuando Saprissa reciba a Alajuelense a las 4 p. m.
Acuña sufre un esguince de rodilla; Sinclair, una lesión muscular; y Waston presenta una lesión de rodilla, aunque no se brindaron más detalles.
Además, Sebastián Padilla presenta una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).
Por si fuera poco, Pablo Arboine se marchó lesionado del juego frente a los salvadoreños.
“Se nos suman más lesionados”, dijo Medford en la conferencia de prensa posterior al partido frente a los cuscatlecos, sin detallar qué sucedió con Arboine.