¿Era penal? ¿Era roja? Esto dice un analista arbitral sobre lo que pasó en el partido entre Saprissa y Firpo

El arbitraje del hondureño Selvin Brown y su equipo de trabajo estuvo bajo la lupa del analista Greivin Porras, quien considera que hubo un acierto y un error en el partido que Saprissa le ganó 2-1 con sufrimiento al Firpo, en el repechaje para ir a la Copa de Campeones de Concacaf.

Corría el minuto 66 y Abraham Madriz salió al achique en una incursión de Styven Vásquez. El salvadoreño cayó en el área y el árbitro dijo siga. Tatiana Guzmán, desde la sala VOR lo llamó y él fue al monitor del VAR, revisó la jugada y marcó penal.

“Perfecta la sanción, es una entrada a destiempo y lo pega, bien el penal”, expresó el exárbitro Greivin Porras.

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