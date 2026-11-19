A raíz del partido amistoso que disputó Argentina contra la selección de Costa Rica, el medio de comunicación TyC Sports publicó una nota sobre Saprissa.

En su sitio web, el cuadro morado destacó la publicación del medio argentino.

“El importante medio sudamericano TyC Sports, en su sitio web, realizó una publicación sobre nuestro jugador argentino Mariano Torres.

Bajo el titular ‘Surgió en Boca, es amigo de Riquelme, pasó por Corinthians y se convirtió en leyenda en Costa Rica’, este importante canal informativo señaló a Mariano Torres como un jugador sumamente relevante e incluso hizo un repaso sobre su carrera en nuestra institución”, resaltó Saprissa sobre la publicación de TyC Sports.

Además de abordar su carrera en Boca Juniors y en distintos clubes internacionales, así como su amistad con el presidente del club xeneize, Juan Román Riquelme, la televisora señaló que Mariano encontró su destino en el equipo más ganador de Costa Rica.

TyC Sports destacó la buena amistad entre Juan Román Riquelme y Mariano Torres. (Twitter )

“Recorrió distintos países antes de encontrar su lugar en Deportivo Saprissa, donde consiguió convertirse en uno de los grandes ídolos de la institución y es el extranjero con más partidos disputados”, se lee en la publicación.

“En el conjunto costarricense encontró continuidad y protagonismo, hasta convertirse en uno de los referentes del plantel. Su identificación con el club creció temporada tras temporada y terminó ocupando un lugar destacado en la historia del fútbol de Costa Rica”, dice la nota periodística.

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