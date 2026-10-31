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Puro Deporte

Saprissa desafía a Alajuelense con un llenazo incluido para defender el liderato

Pese a las cinco bajas, los morados lucharán con todo para seguir en el primer lugar

Saprissa vs. Alajuelense
Los morados buscarán en el apoyo de su afición la fuerza que los encamine a la victoria contra Alajuelense. Aquí en el clásico en el Saprissa, en el Clausura pasado. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro

Saprissa enfrenta a Alajuelense con numerosas bajas, pero eso no inquieta a los morados ni mucho menos los intimida. Desean plantársele a la Liga y defender con uñas y dientes lo que los manudos pretenden arrebatarles.

Los morados son líderes del campeonato con 24 puntos y los rojinegros se encuentran en la cuarta posición con 22 unidades, por lo que una victoria de los visitantes sacudiría la tabla de posiciones.

En caso de ganar, la Liga sería líder y desplazaría a Saprissa al segundo lugar o incluso al cuarto, dependiendo de los resultados que obtengan Sporting y Cartaginés, que, al igual que los tibaseños, cuentan con 24 puntos.