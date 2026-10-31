Saprissa desafía a Alajuelense con un llenazo incluido para defender el liderato

Saprissa enfrenta a Alajuelense con numerosas bajas, pero eso no inquieta a los morados ni mucho menos los intimida. Desean plantársele a la Liga y defender con uñas y dientes lo que los manudos pretenden arrebatarles.

Los morados son líderes del campeonato con 24 puntos y los rojinegros se encuentran en la cuarta posición con 22 unidades, por lo que una victoria de los visitantes sacudiría la tabla de posiciones.

En caso de ganar, la Liga sería líder y desplazaría a Saprissa al segundo lugar o incluso al cuarto, dependiendo de los resultados que obtengan Sporting y Cartaginés, que, al igual que los tibaseños, cuentan con 24 puntos.

Pero los morados lucharán con todo para seguir como líderes y apelan al respaldo de su afición, que colmará las gradas del Estadio Ricardo Saprissa.

Los saprissistas tienen cinco bajas para el juego del domingo, que inicia a las 4 p. m., y conservan la duda sobre la participación de Pablo Arboine, quien salió al inicio del segundo tiempo del partido del miércoles pasado contra Luis Ángel Firpo, de El Salvador.

El departamento de prensa de los morados informó que Sebastián Acuña sufre un esguince de rodilla; Orlando Sinclair, una lesión muscular; Kendall Waston, una lesión de rodilla sobre la que no se brindaron más detalles; y Sebastián Padilla, una tendinopatía de rodilla (una lesión del tendón que, según la información suministrada, se produce por sobrecarga).

Por si fuera poco, Saprissa no contará con Gerson Torres, suspendido por dos partidos tras haber sido expulsado en el compromiso contra Cartaginés. El extremo ya cumplió un partido de sanción, el de la semana pasada ante San Carlos.

Se espera un clásico disputado, porque en juego está el primer lugar. En la acción, Anthony Hernández y Jorkaeff Azofeifa forcejearon por el balón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a la cantidad de ausencias y a las críticas al rendimiento del equipo, los integrantes del plantel morado se trazan el objetivo de ganar el clásico como sea y evitar que Alajuelense les arrebate el primer lugar.

“Estamos positivos, independientemente de lo que se hable; nosotros nos encerramos como grupo. Nos estamos jugando muchas cosas, estamos en primer lugar y dependemos de nosotros para poder seguir de líderes y no podemos desaprovechar”, dijo Ariel Rodríguez tras la victoria del miércoles anterior.

Ariel añadió que se deben concentrar en ganar y hacer las cosas bien.

“Debemos hacer un buen juego y mejorar las cosas que fallamos. Si cada uno empieza a dar ese máximo que queremos de los jugadores, vamos a lograr los objetivos. Lo primordial para mí es que Saprissa esté bien y ganemos campeonatos; me enfoco más en eso”, opinó Ariel.

Mariano Torres, capitán de Saprissa y figura contra el Firpo, señaló que la victoria frente a los salvadoreños les da mucha fuerza.

“El clásico es un partido diferente a todos. Debemos corregir las cosas que estamos haciendo mal y hacer las que estamos haciendo bien, porque no todo es malo. Nos sentimos con confianza para un partido tan importante como el del domingo”, expresó Mariano.

David Guzmán tampoco piensa en las bajas del equipo, sino en hacer las cosas bien y pelear por el primer puesto.

“El jugador tiene que estar motivado al cien por ciento para jugar; es un gran rival al que vamos a enfrentar. No hay nada más lindo que enfrentar aquí a la Liga con nuestra afición y ojalá el estadio esté lleno”, mencionó Guzmán, quien, ante las bajas, tiene posibilidades de enfrentar a los rojinegros.

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