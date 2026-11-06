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Puro Deporte

Saprissa anuncia la alineación para el juego contra Herediano

Los morados recuperaron a Gerson Torres, quien se perdió los últimos dos partidos

Herediano vs. Saprissa
Abraham Madriz estará en el marco de Saprissa. Aquí en el Carlos Alvarado en la final del torneo pasado. Rafael Pacheco Granados
Milton Montenegro