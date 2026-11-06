Saprissa anuncia la alineación para el juego contra Herediano

El Deportivo Saprissa enfrenta a Herediano este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El cuadro morado saldrá con la siguiente alineación: Abraham Madriz; Douglas Sequeira, Fidel Escobar, Gerald Taylor, Joseph Mora, Mariano Torres, Andrey Soto, Alberth Barahona, Ariel González, Gerson Torres y Newton Williams.

Con este once, el entrenador Hernán Medford buscará acercarse al liderato. Saprissa es cuarto en la tabla de posiciones con 25, mientras que el líder es Sporting con 30.

Derrotar de visita a Herediano es casi una misión imposible para los morados, quienes registran 8 visitas al Carlos Alvarado, sufrieron 7 derrotas y solo un empate consiguieron.

Los tibaseños siguen con sus bajas, los defensas Kendall Waston y Pablo Arboine, los volantes Sebastián Acuña y Sebastián Padilla y el delantero Orlando Sinclair, pero recuperaron a Gerson Torres, quien sufrió la suspensión de dos encuentros y los cumplió contra San Carlos y Alajuelense.

En la suplencia están: Isaac Alfaro, Jorkaeff Azofeifa, Samir Taylor, David Guzmán, Keyshwen Arboine, Derek Woodly, Mathías Elizondo, Bancy Hernández, Luis Paradela y Ariel Rodríguez.

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