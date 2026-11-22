Hernán Medford, entrenador de Saprissa, decidió utilizar a Kendall Waston como titular en el juego entre morados y el Municipal de Pérez Zeledón, este sábado a las 8 p. m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

Waston fue un jugador que Bryan Ruiz deseó tener en la gira que hizo a América del Sur con la Selección de Costa Rica, sin embargo, la S lo reportó con una dolencia médica y por esto al final no fue tomado en cuenta.