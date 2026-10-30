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Puro Deporte

Saprissa-Alajuelense, Boca-River y más: la agenda de un fin de semana imperdible

Este fin de semana el planeta fútbol tendrá muchos clásicos y acá le contamos dónde puede verlos

Miguel Merentiel (izquierda) celebra con sus compañeros el gol del Boca Juniors de visita ante River Plate en el clásico argentino.
Miguel Merentiel (izquierda) celebra con sus compañeros el gol del Boca Juniors de visita ante River Plate en el clásico argentino que se disputó en abril pasao. JUAN MABROMATA
Esteban Valverde

El fin de semana que marca el cierre de octubre de 2026 y el inicio de noviembre tendrá dos días cargados de partidazos imperdibles. Si usted planea quedarse en casa para disfrutar del fútbol, tendrá una amplia oferta de encuentros para escoger: desde el Saprissa-Alajuelense hasta el River Plate-Boca Juniors.

La jornada del sábado comenzará a las 6:30 a. m. con el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United, que se transmitirá por la plataforma MAX (antes HBO Max).

A las 11:30 a. m. llegará uno de los platos fuertes del día: el duelo alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, disponible en la pantalla de Fox+.