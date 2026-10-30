Saprissa-Alajuelense, Boca-River y más: la agenda de un fin de semana imperdible

El fin de semana que marca el cierre de octubre de 2026 y el inicio de noviembre tendrá dos días cargados de partidazos imperdibles. Si usted planea quedarse en casa para disfrutar del fútbol, tendrá una amplia oferta de encuentros para escoger: desde el Saprissa-Alajuelense hasta el River Plate-Boca Juniors.
La jornada del sábado comenzará a las 6:30 a. m. con el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United, que se transmitirá por la plataforma MAX (antes HBO Max).
A las 11:30 a. m. llegará uno de los platos fuertes del día: el duelo alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, disponible en la pantalla de Fox+.
La actividad sabatina también tendrá un partido ideal para disfrutar durante el almuerzo. A la 1:45 p. m. se disputará una nueva edición del clásico de Milán, entre Inter y AC Milan, que se podrá observar por ESPN y Disney+.
Para el domingo, la agenda comenzará a las 10 a. m. con el compromiso entre Liverpool y Arsenal, correspondiente a la liga inglesa y que estará disponible en MAX y Fox+.
Al mediodía llegará uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol sudamericano: el clásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, que se transmitirá por Disney+.
La programación deportiva del fin de semana cerrará el domingo a las 4 p. m. con el clásico costarricense entre Saprissa y Alajuelense, que se podrá disfrutar por la señal de FUTV.
Así que tendrá un sábado y un domingo cargados de fútbol, con una cartelera que reúne algunos de los enfrentamientos más atractivos del mundo y culmina con el duelo más apasionante del balompié costarricense.