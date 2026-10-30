Saprissa-Alajuelense, Boca-River y más: la agenda de un fin de semana imperdible

El fin de semana que marca el cierre de octubre de 2026 y el inicio de noviembre tendrá dos días cargados de partidazos imperdibles. Si usted planea quedarse en casa para disfrutar del fútbol, tendrá una amplia oferta de encuentros para escoger: desde el Saprissa-Alajuelense hasta el River Plate-Boca Juniors.

La jornada del sábado comenzará a las 6:30 a. m. con el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester United, que se transmitirá por la plataforma MAX (antes HBO Max).

A las 11:30 a. m. llegará uno de los platos fuertes del día: el duelo alemán entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, disponible en la pantalla de Fox+.

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