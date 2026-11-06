San Carlos vs. Pérez Zeledón: A qué hora y cómo ver un partido bravo

San Carlos y Pérez Zeledón protagonizarán el primer juego de la antepenúltima jornada de la fase regular del Torneo de Apertura 2026. El partido será este sábado 7 de noviembre, a las 6 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde.

Después de esta fecha el campeonato entrará en una pausa, debido a la fecha FIFA en la que la Selección de Costa Rica, dirigida por Bryan Ruiz, se fogueará contra Ecuador y Argentina.

Este partido que se verá a través de la pantalla de Fox es relevante para un cuadro norteño que mantiene su ilusión de meterse en zona de clasificación.

Y es un hecho que el equipo de Wálter Centeno seguirá intentándolo. Los Toros del Norte tienen 25 puntos y quieren trascender; mientras que Pérez Zeledón continúa de capa caída y también requiere puntos con urgencia.

El cuadro de Rónald Gómez no ve la luz y continúa en el fondo de la tabla, con tres puntos menos que Escorpiones.