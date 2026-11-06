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Puro Deporte

San Carlos vs. Pérez Zeledón: A qué hora y cómo ver un partido bravo

El juego entre San Carlos y Pérez abre la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026

San Carlos y Pérez Zeledón se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
San Carlos y Pérez Zeledón se enfrentan en la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. La Nación
Fanny Tayver Marín