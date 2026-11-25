San Carlos y Alajuelense se enfrentarán en la última fecha del torneo nacional. En este partido se definirá el cuarto y último clasificado a las semifinales, pero los Toros del Norte tienen tres preocupaciones de cara al compromiso, ya que tres de sus jugadores llegan con cuatro tarjetas amarillas.

Esto significa que, si Wálter Centeno decide alinearlos, podrían recibir una tarjeta más y convertirse en bajas para el inicio de las semifinales. Se trata de Yosel Piedra, Jeikel Venegas y Roberto Córdoba. Los tres son titulares y piezas clave en el esquema del Paté.

El partido entre sancarleños y manudos será el sábado a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde Álvarez.

San Carlos necesita derrotar a la Liga para clasificar a la siguiente ronda del campeonato. Actualmente, el conjunto norteño acumula 27 puntos, mientras que los manudos ocupan el cuarto puesto con 29 unidades. Por lo tanto, si los sancarleños consiguen la victoria, llegarán a 30 puntos y superarán a los rojinegros.