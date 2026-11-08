San Carlos rescató el empate ante Pérez Zeledón sobre la hora, pero se complica en la lucha por clasificar

San Carlos rescató el empate ante Pérez Zeledón en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez en el inicio de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026. Wilber Rentería desde el punto de penal y luego Raúl Vidal al cierre del partido fueron los anotadores.

Los Toros del Norte llegaron al encuentro obligados a ganar si querían mantenerse en la lucha por la clasificación, mientras que los Guerreros del Sur debían sumar de tres para intentar alcanzar en puntos a Escorpiones, noveno lugar de la tabla, en la pelea por la permanencia.

Debido a este empate, los sancarleños ya no dependen de sí mismos para clasificar y necesitan que Alajuelense ceda unidades, tomando en cuenta que los manudos chocarán ante San Carlos en la última fecha.

Al minuto 60, Yosel Piedra golpeó con el pie a Axel Amador dentro del área. Aunque inicialmente el árbitro central, Josué Ugalde, no señaló infracción, luego de revisar la acción en el VAR determinó pitar la pena máxima.

El encargado de cobrarlo fue Wilber Rentería, quien decretó el 0-1 al minuto 65. El colombiano remató ligeramente a la derecha del arquero José David Vega, quien se lanzó hacia el costado opuesto tras aguantar hasta el último instante.

Wilber Rentería, de Pérez Zeledón, anotó el primer gol del partido entre San Carlos y los generaleños. Aquí, Rentería celebra su gol. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

El tanto del empate fue obra de Raúl Vidal al 90+3′ de cabeza. Tras la anotación, el réeri revisó la acción en el VAR debido a una aparente falta, aunque determinó que no era suficiente para invalidar la acción.

El partido estuvo caracterizado por constantes embates de los norteños, quienes tuvieron la posesión de la pelota; sin embargo, carecieron de claridad frente al marco defendido por Miguel Ajú y desaprovecharon varias ocasiones claras de peligro.

Con este resultado, Pérez Zeledón se mantiene como colista con 11 puntos, a dos de Escorpiones. Por su parte, San Carlos se quedó en el quinto puesto, igualado en puntos con Alajuelense, aunque con un juego más que los rojinegros y el asterisco en la tabla que los deja en desventaja en caso de empatar en puntos ante cualquier rival.

Luego del parón por la fecha FIFA, los Toros del Norte visitarán a Escorpiones de Belén, mientras que los Guerreros del Sur recibirán al Deportivo Saprissa.