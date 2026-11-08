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Puro Deporte

San Carlos rescató el empate ante Pérez Zeledón sobre la hora, pero se complica en la lucha por clasificar

San Carlos empató en tiempo de reposición ante el colista Pérez Zeledón en el Torneo de Apertura 2026

San Carlos rescató el empate ante Pérez Zeledón en el Torneo de Apertura 2026. En la foto, y Gerardo Castillo
San Carlos rescató el empate ante Pérez Zeledón en el Torneo de Apertura 2026. En la foto, Allan Fallas y Gerardo Castillo disputan un balón. Prensa Pérez Zeledón
Alejandro Cerdas