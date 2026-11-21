Escorpiones rescató el empate 2-2 en el cierre del partido ante San Carlos y permitió que tres clubes sellaran su clasificación a semifinales del Torneo de Apertura 2026. Un doblete de Raúl Vidal para los norteños, junto con un autogol y otro tanto de Greivin Fonseca para los belemitas, dieron igualdad al encuentro.

San Carlos llegó al compromiso obligado a ganar para mantenerse en la lucha por la clasificación, especialmente por el asterisco que posee en la tabla de posiciones, que lo pone en desventaja ante cualquier empate en puntos.

Por otro lado, Escorpiones también urgía de la victoria para alejarse más de Pérez Zeledón en la parte baja de la tabla.

El primer tanto fue obra de Vidal al minuto 17. El delantero mexicano aprovechó una serie de rebotes dentro del área para poner por delante en el marcador a los dirigidos por Walter Centeno.

Al 35’, el propio Vidal selló su doblete luego de un pase filtrado tras una recuperación de balón de los Toros del Norte en el centro del campo.

Ya en la segunda mitad, Roberto Córdoba, centrocampista sancarleño cabeceó un balón dentro de su propia área y marcó en propia meta al minuto 51.

Posteriormente, al 82’, Greivin Fonseca, capitán de Escorpiones, sacó un tiro cruzado desde el borde del área para decretar el 2-2 final.

Gracias a este empate, San Carlos se mantiene en el quinto lugar con 27 puntos, a dos de Alajuelense, cuarto clasificado, aunque con un encuentro más que los manudos. Mientras tanto, Escorpiones quedó en el noveno puesto con 14 unidades, tres más que Pérez Zeledón, colista del campeonato.

Debido a este resultado, Saprissa, Cartaginés y Sporting amarraron oficialmente su clasificación a semifinales, ya que los Toros del Norte no podrán alcanzarlos en la tabla. Además, si Alajuelense empata su partido, también confirmará su presencia en la siguiente ronda.

El próximo partido de los norteños será de local precisamente ante Alajuelense; por su parte, Escorpiones visitará a Herediano.