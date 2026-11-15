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Ronaldinho se da el gusto de jugar un partido oficial a los 46 años

El veterano astro brasileño Ronaldinho fue el gran protagonista en un juego de fútbol profesional en Italia

La estrella brasileña Ronaldinho controla el balón durante el partido de la Serie C de Italia entre Ravenna y Forli, en el Estadio Benelli de Italia este 15 de noviembre.
La estrella brasileña Ronaldinho controla el balón durante el partido de la Serie C de Italia entre Ravenna y Forli, en el Estadio Benelli de Italia este 15 de noviembre. STEFANO RELLANDINI
AFP