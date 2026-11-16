Romelu Lukaku, máximo goleador de Bélgica, pone fin a su carrera internacional

Bruselas, Bélgica. Romelu Lukaku, el máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, sorprendió este lunes al anunciar su retirada internacional, tras 135 partidos y 94 goles con la Selección de Bélgica, a la que llevó hasta el tercer puesto de un Mundial.

“Durante estos 16 años, lo he dado todo por la selección nacional... He vivido todas las emociones posibles”, escribió el delantero del Fenerbahce de Turquía en Instagram, al día siguiente de la clasificación belga para cuartos de final de la Liga de Naciones, que vio desde el banquillo.

El anuncio provocó estupor en su país, después que el jugador asegurara en mayo pasado que quería seguir hasta el Mundial 2030.

Seis meses más tarde, el atacante de 33 años formado en el Anderlecht, afirma, sin embargo, estar “en paz” con su decisión de parar.

“Ha sido increíble. He disfrutado muchísimo. Estoy agradecido”, añadió el jugador, que vistió la camiseta de la selección en cuatro Mundiales y tres Eurocopas.

Entre la sorpresa y el reconocimiento, los homenajes se multiplicaron en las redes sociales, sobre todo por parte de sus compañeros.

“Leyenda, hermano”, escribió el centrocampista Axel Witsel en Instagram.

“Tantos recuerdos increíbles”, abundó el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, mientras que la Federación Belga recordó “los momentos inolvidables” vividos desde su primera convocatoria en 2010, con 17 años.

Romelu Lukaku selló la goleada de Bélgica a Estados Unidos en los octavos de final del pasado Mundial 2026. (DAVID RAMOS/Getty Images via AFP)

El anuncio de esta retirada llega en un momento en que “Big Rom” lleva meses lastrado por problemas físicos recurrentes.

En el pasado Mundial, en el que Bélgica alcanzó los cuartos de final, tuvo que conformarse con un papel de suplente, utilizado como revulsivo por el exseleccionador Rudi García.

Un estatus que ha mantenido desde la llegada de Mark van Bommel, que da preferencia a Charles De Ketelaere.

El domingo en Bruselas, en la exhibición ante Italia (4-1), Lukaku no llegó a entrar al campo, aunque calentó en la banda durante buena parte del encuentro.

“Llevaba unos días lesionado. Solo teníamos previsto hacerlo jugar en caso de emergencia”, justificó el seleccionador de Bélgica.

Traspasado este verano del Nápoles al Fenerbahce, Lukaku lucha para encadenar partidos con su club.

Desde el inicio de la temporada, apenas suma 630 minutos de juego en 16 encuentros contando todas las competiciones.

La última aparición de rojo del exjugador del Chelsea, Manchester United o Inter seguirá siendo el partido perdido contra Francia 4-1 el pasado 5 de octubre.