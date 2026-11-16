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Romelu Lukaku, máximo goleador de Bélgica, pone fin a su carrera internacional

Luego de una brillante trayectoria llena de goles, el delantero de Bélgica Romelu Lukaku pone fin a su carrera con la selección

Romelu Lukaku, aquí en un entrenamiento con la Selección de Bélgica el pasado 10 de noviembre para la actual Fecha FIFA.
Romelu Lukaku, aquí en un entrenamiento con la Selección de Bélgica el pasado 10 de noviembre para la actual Fecha FIFA. VIRGINIE LEFOUR
AFP