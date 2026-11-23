El Torneo de Apertura 2026 entra en la recta final: el fin de semana se jugará la fecha 18 y después todo quedará entre cuatro equipos que disputarán las semifinales.

Saprissa, Sporting y Cartaginés ya tienen el boleto para pelear por el título. Alajuelense necesita un punto, que puede conseguir esta noche si empata con los brumosos o los derrota.

¿Cuál conjunto llegará más fuerte al cierre o a quién se puede considerar favorito para ser el nuevo campeón nacional?

Rolando Fonseca, goleador histórico del fútbol nacional, conversó con La Nación y tiene claro qué condición será determinante para el club que desplace a Herediano como monarca.

“El que quede líder, para mí va a ser campeón, porque todos los equipos han sido muy localistas. Son muy fuertes de local y veamos el caso de Saprissa, Cartaginés y Sporting, que no han perdido en casa. Entonces yo creo que la fortaleza está en quien termine de líder”, dijo Rolando Fonseca.

El cuadro morado es primero con 34 puntos y cerrará en casa el próximo sábado, a las 7 p. m., contra Inter San Carlos. Una victoria le permitirá prácticamente asegurar el liderato sin depender de otros resultados y le dará la oportunidad de cerrar como local las semifinales y la final.

“Para mí, Saprissa, si logra el liderato, lógicamente tiene el derecho a cerrar en casa y tiene una final garantizada. El hecho de que Saprissa gane el liderato es garantizarse ser campeón”, destacó Fonseca.

Rolando añadió que los tibaseños han sido contundentes en la Cueva. El cuadro morado ha jugado ocho partidos en su campo, con un balance de siete victorias y un empate.

Para el exdelantero, los morados han mantenido la regularidad, pese a los inconvenientes que han enfrentado en el certamen.

“Vea qué increíble: el parón de la primera parte por la Selección Nacional, el afectado fue Saprissa. En cambio, este parón le benefició: recuperó jugadores e idea de juego. Tiene figuras descansadas y, en el caso de que se ajusten en esa parte y sean líderes, yo creo que se garantiza más del 50% de ser campeón. Recordemos que Saprissa es duro en casa”, señaló Rolando.

Para Fonseca, otra ventaja que tienen los saprissistas es que Herediano no clasificó a la segunda ronda.

“El coco de ellos, por decirlo de esta forma, no está, que ha sido Herediano. El último que llegó a ganar un campeonato ahí, en Saprissa, fue Herediano”, dijo Rolando.

A Rolando se le consultó si ve a Saprissa como campeón sin disputar una gran final.

“Eso va a depender de cómo Saprissa se presente en los primeros dos partidos de la semifinal, y ojo que puede ser el clásico. Entonces, si Saprissa saca el clásico, no creo que haya gran final. Lo que pasa es que esa respuesta lógicamente no la tenemos nosotros, la va a tener Alajuelense y Óscar Ramírez”, manifestó Rolando, quien añadió que la presión o la obligación de ser campeón cambia de manos.

Para Rolando Fonseca, si Saprissa termina líder, culminará como campeón nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La Liga y quienes no terminen en primer lugar son los obligados. Los tres que no terminen como líderes son los que deben tratar de desbancar al primero, que tiene una gran final asegurada”, mencionó Fonseca.

Para que Saprissa cierre como líder sin depender de los resultados de los demás juegos de la jornada 18, debe derrotar a Inter San Carlos. Sin embargo, para Rolando será un encuentro complicado, pese a que Inter perdió como visitante por 4-2 contra Sporting en la fecha 17.

“Ese es el problema: en el cierre del torneo, los jugadores se juegan contratos, su permanencia. Póngale atención, tómenles una foto a los futbolistas contra Sporting y tómenles la foto contra Saprissa: llegarán con el pelito cortado, bien arregladitos. Es el partido donde se tienen que mostrar para extender su contrato o para que los vean otros equipos y se los lleven”, opinó Fonseca, quien cree que para Saprissa no será un juego fácil.

“Es el partido más difícil que va a enfrentar porque se topará con un equipo herido, motivado para ir a jugar. Si los jugadores de Saprissa creen que con el 100% les va a alcanzar, el Inter va a llegar con un 150%. Van a querer sacar el resultado. Es la única manera para que limpien el semestre”, resaltó Rolando Fonseca.