Rodrigo Kenton alaba el mensaje que Bryan Ruiz está mandando desde el banquillo de la Selección de Costa Rica

Rodrigo Kenton, entrenador de la Selección de Costa Rica que participó en los Juegos Olímpicos de 2004 y dirigió luego a la Mayor, expresó que el mensaje que está transmitiendo Bryan Ruiz desde el banquillo de la Tricolor es contundente y representa un llamado de atención a la dirigencia del fútbol nacional.

Kenton señaló que está encantado con la llegada de Bryan al banquillo de la Tricolor.

“Yo siento que con la demostración que ha dado Bryan, pese a sus pocos días de estar al frente, es que a él no le importa si es partido de fogueo o lo que sea... Siento que todos los partidos en esto son importantes para él y así debe ser”, aseguró Kenton.

Ruiz afrontó primero los retos ante Nicaragua y Haití, con dos victorias: 3-0 y 2-0, respectivamente. Ahora se alista para dirigir los amistosos contra Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 de noviembre.

“Siento que estamos demostrando que el entrenador costarricense, por medio de Bryan, está diciendo que ve todos los juegos como una fase competitiva. La vida de Bryan sí ha sido profesional y es lo que él muestra”, manifestó.

“Acá en Costa Rica gastaron millones de dólares en extranjeros, desde Fernando Batista hasta Miguel Herrera, pero ahora Bryan va a mostrar la capacidad del técnico costarricense y eso me tiene muy conforme”, agregó.

Los jugadores de la Selección de Costa Rica hicieron práctica por la mañana el pasado martes 10 de noviembre, en el Proyecto Gol. (JOHN DURAN/John Durán)

Para Kenton, la propuesta de Ruiz estará marcada por su estilo de juego.

“Creo que la idea tácticamente es de creatividad, soltura, solvencia. Eso hace que la Selección se vea diferente. Yo en Bryan Ruiz veo actitudes muy notables que hacen pensar que la cosa va bien”, finalizó.

El último DT que fue a una Olimpiada con Costa Rica hizo un llamado a la afición a mantener la confianza en Bryan cuando los resultados no se den, porque hay que ser conscientes de que está construyendo un proyecto totalmente nuevo.

“Tendrá sus dificultades, pero hay que dejarlo, no hay que cansarse. Siento que veremos una selección jugando fútbol, sin estar amarrada atrás y ya con eso vamos evolucionando”, concluyó.