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Puro Deporte

Rodrigo Kenton alaba el mensaje que Bryan Ruiz está mandando desde el banquillo de la Selección de Costa Rica

La llegada de Bryan Ruiz a la dirección técnica de la Selección de Costa Rica manda un dardo a la dirigencia del fútbol, según Rodrigo Kenton

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Kenay Myrie, aquí en un entrenamiento en el Proyecto Gol, fue convocado por Bryan Ruiz para los juegos ante Ecuador y Argentina, luego de ser desestimado por Fernando Batista. JOHN DURAN
Esteban Valverde