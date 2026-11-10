El claro mensaje de los líderes de la Selección de Costa Rica para el resto del camerino

La Selección de Costa Rica inició su preparación para los partidos amistosos ante Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre). En el camerino de la Tricolor hay un mensaje claro por parte de sus líderes, y uno de los capitanes, Juan Pablo Vargas, fue el encargado de trasladarlo a la afición.

Vargas enfatizó que, junto a Keylor Navas (quien no podrá estar por un problema físico), Celso Borges y Francisco Calvo, existe una intención de hacerles entender a los demás futbolistas lo que significa vestir la camiseta de la Selección, algo que, a su criterio, se ha perdido.

“El amor por la camiseta, por esto que practicamos, porque creo que hemos perdido un poco la responsabilidad que tiene ponerse la camiseta de la Selección. En el momento las cosas pueden salir bien o mal, pero hay que hacerlas con amor. Esto es un privilegio que tiene que tomarse como tal; debemos disfrutar esto como la pasión que es”, señaló el zaguero del Puebla de México al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Bryan Ruiz dirige aquí la práctica de la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol (San Rafael de Alajuela), este lunes por la noche. (Federación Costarricense de Fútbol/Cortesía)

En el aspecto futbolístico, Vargas expresó que el objetivo es mantener el nivel mostrado en la última fecha FIFA, cuando la Selección consiguió derrotar a Nicaragua y Haití en el cierre de la Liga de Naciones. Aunque Costa Rica no logró acceder a la fase final del torneo, sí consiguió el boleto al repechaje para la Copa Oro 2027.

“Yo creo que en este momento el objetivo es continuar en crecimiento de la fecha FIFA pasada. Ya vimos algunas cosas que Bryan (Ruiz) quiere implementar; debemos continuar con el proceso, debemos competir contra rivales de nivel para llegar a la Copa Oro con mejor rendimiento”, expresó.

Vargas también destacó la calidad de los rivales que tendrá Costa Rica enfrente: Ecuador y Argentina.

“Siempre feliz de estar en Costa Rica. Sabemos los rivales que son, no es para nadie un secreto que será un rival top, nos pondrán a prueba. Es un proceso bonito. Vamos a crecer, esto será muy bueno para nosotros y para nuestro crecimiento. Son selecciones fuertes, con jugadores de clase mundial”, profundizó.

Sobre su condición de capitán de la Selección Nacional, el mundialista de 2018 y 2022 manifestó que asume esa responsabilidad con mucha felicidad.

“Bien, porque es un rol que he tenido desde hace algún tiempo. Sé que hay otros con un rol de capitán más importante, como Keylor, Celso y Francisco, pero que me tomen en cuenta para este trabajo es esencial. Tomo esto de forma esencial para ayudar a todos, quiero tener la capacidad de ayudar”, declaró.

Por otra parte, Diego Mesén también habló ante los medios de comunicación. El defensor del Cartaginés vive un gran momento deportivo y afronta su primer llamado a la Selección Mayor.

“Valoro mucho esta oportunidad. Ahora tengo mucho crecimiento de parte del equipo y eso se ha visto reflejado en el nivel para estar en la Selección”, comentó.

“Ha sido mi mejor temporada. Los últimos dos años han sido muy buenos, he cambiado muchas cosas en cuanto a mi personalidad. Ahora siento que me he apoyado más en mi familia, en mis seres queridos, y eso se ha visto reflejado en la cancha”, agregó.

Por otra parte, la Selección de Costa Rica anunció un cambio en la convocatoria para esta fecha FIFA. Yerlan Sosa, defensor de Alajuelense, quedó fuera debido a una molestia física y, en su lugar, ingresará Gerald Taylor, del Saprissa.