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Puro Deporte

El claro mensaje de los líderes de la Selección de Costa Rica para el resto del camerino

Juan Pablo Vargas, uno de los capitanes de la Selección de Costa Rica, dio a conocer lo que le piden desde el liderazgo al camerino

La Selección de Costa Rica inició entrenamientos este lunes, a las órdenes de Bryan Ruiz, con los partidos ante Ecuador y Argentina en la mira.
La Selección de Costa Rica inició entrenamientos este lunes, a las órdenes de Bryan Ruiz, con los partidos ante Ecuador y Argentina en la mira. Federación Costarricense de Fútbol
Esteban Valverde