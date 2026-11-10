AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Rodolfo Villalobos ya sabe en qué fecha dejará el Consejo Director de la FIFA

Rodolfo Villalobos explicó cuándo dejará el puesto en el Consejo Director de la FIFA

Rodolfo Villalobos fue el encargado de presentar a la Selección de Costa Rica de Amputados que jugará el Mundial de la disciplina en México.
Rodolfo Villalobos fue el encargado de presentar, en el Hotel Real Intercontinental, a la Selección de Costa Rica de Amputados que jugará el Mundial de la disciplina en México. Esteban Valverde
Esteban Valverde