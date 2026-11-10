Rodolfo Villalobos ya sabe en qué fecha dejará el Consejo Director de la FIFA

Costa Rica forma parte, desde 2023, del órgano más importante de la FIFA: el Consejo Director de ese ente. Sin embargo, el próximo 7 de febrero de 2027, el expresidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, dejará ese cargo y el país saldrá de la lista de naciones que tienen representación en ese organismo.

La información la confirmó el propio Villalobos, quien destacó que dejará el puesto de acuerdo con una decisión que se tomó desde 2015 en la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), donde se acordó que el cargo rotaría entre los países de la región para que todos tuvieran la oportunidad de formar parte del Consejo.

“Efectivamente, después de 2015, con lo que les sucedió (la detención de dirigentes por el FIFAGate), quedamos Pedro Chaluja (Panamá), Jorge Salomón (Honduras) y yo, y desde entonces acordamos que ese puesto debía rotar. La verdad, me siento contento porque Jorge Salomón vaya a ocupar el puesto”, dijo Villalobos a La Nación.

El exjerarca federativo mencionó que, en algún momento, sintió que su puesto en el Consejo Director de la FIFA fue visto como un «tema político» por parte de la dirigencia nacional. Sin embargo, aseguró que siempre tuvo claro que debía dejar el cargo una vez finalizado su periodo.

“Mi salida se quiere explotar de otra forma, pero a mí me alegra que Jorge vaya ahí para romper con la continuidad, que es algo que se había hablado desde el inicio. Al final, somos hombres de palabra y yo había dado mi palabra desde 2015”, enfatizó.

Rodolfo Villalobos adelantó que, como parte de su trabajo durante estos últimos meses en la FIFA, buscará impulsar el fútbol para amputados. De hecho, ya tuvo conversaciones con el actual presidente del ente, Gianni Infantino.

“Yo le he mencionado que debemos ayudar a esta disciplina. De hecho, él ha estado muy interesado y hasta me ha preguntado si estoy trabajando con la gente de Costa Rica, por lo que vamos a continuar viendo el tema”, acotó.