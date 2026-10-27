¿Rescatará Bryan Ruiz a Brandon Aguilera? El que muchos consideraban su sucesor en la selección de Costa Rica

Bryan Ruiz reveló que hace tres días conversó con un futbolista que últimamente no había formado parte de la Selección de Costa Rica, pero que, en el Mundial de Catar 2022, era uno de los jugadores llamados a tomar su lugar en el futuro: Brandon Aguilera.
Durante el proceso hacia el Mundial de 2026, Aguilera recibió fuertes críticas de parte de la afición en sus primeras apariciones con la Tricolor. Con el paso del tiempo, quedó relegado y dejó de ser convocado. Además, en enero de 2026 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses.
Ahora, con Ruiz al frente de la Selección, surge la pregunta: ¿tendrá Aguilera una nueva oportunidad con el equipo patrio?
“Con Brandon hablé hace poco. Tengo una anécdota con él: cuando llegué al CAR, almorzamos y un día le pregunté: ‘¿Usted de qué juega?’. Me dijo: ‘De 10, como usted’, riéndose y dando a entender que yo no jugaría. Desde ahí, viendo la calidad que tenía, yo sentía que sería importante para la institución”, contó Ruiz.
El nuevo seleccionador también se refirió a las dificultades que atravesó Aguilera en sus primeras experiencias con la Tricolor.
“Sé que ha tenido momentos complicados en la Selección, pero siento que, con el cambio generacional tan brusco, se le dio una responsabilidad grande para la que no estaba listo”, agregó.
Ruiz reconoció que el volante apenas comienza a recuperar su ritmo futbolístico tras la lesión.
“Viene de una lesión grave de rodilla. Tiene un mes de estar entrenando con el equipo. Yo solo le dije que, si jugaba y lo hacía bien, en algún momento lo llamarían a la Selección.
”Sé que él la pasó mal en la Selección, pero, si yo lo llamo, es porque tiene condiciones. Depende de él: tiene que demostrar. Si rinde en su equipo, posiblemente tendrá una oportunidad”, finalizó.