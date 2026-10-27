¿Rescatará Bryan Ruiz a Brandon Aguilera? El que muchos consideraban su sucesor en la selección de Costa Rica

Bryan Ruiz reveló que hace tres días conversó con un futbolista que últimamente no había formado parte de la Selección de Costa Rica, pero que, en el Mundial de Catar 2022, era uno de los jugadores llamados a tomar su lugar en el futuro: Brandon Aguilera.

Durante el proceso hacia el Mundial de 2026, Aguilera recibió fuertes críticas de parte de la afición en sus primeras apariciones con la Tricolor. Con el paso del tiempo, quedó relegado y dejó de ser convocado. Además, en enero de 2026 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante nueve meses.

Ahora, con Ruiz al frente de la Selección, surge la pregunta: ¿tendrá Aguilera una nueva oportunidad con el equipo patrio?

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