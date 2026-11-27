Tras la eliminación de la Selección de Costa Rica en la Copa Mundial Sub-17 de Catar, al perder 0-3 contra Brasil, el entrenador de la Tricolor, Randall Azofeifa, brindó declaraciones sobre el certamen y la despedida de la Sele, en las que afirmó que deben buscar más fogueos exigentes y que el equipo tuvo opciones para anotar.

En primera instancia, el estratega aseguró que el combinado patrio necesita medirse ante rivales de peso durante los amistosos para competir de mejor manera.

“Necesitamos más partidos de preparación, de nivel solo tuvimos dos partidos, no es excusa claramente y siempre tratamos de acoplarnos o adaptarnos a las circunstancias, pero necesitamos más rodaje a nivel internacional para los jugadores. Obviamente traíamos expectativas altas, pero así es el fútbol, hay que analizar, sacar conclusiones positivas y sobre todo entender que tenemos que mejorar mucho”, dijo Randall Azofeifa, en declaraciones al departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Además, comentó que se llevó varios aprendizajes pese a quedar fuera del torneo.

“Lo disfruté mucho, se lleva uno muchísimo aprendizaje, situaciones en las que hay que seguir haciendo y seguir enfocando en el golpe del balón, el recorrido en bloque, las transiciones, son cosas en las que tenemos que hacer muchísimo énfasis para lograr competir en un nivel más alto”, dijo.

Por último, repasó el compromiso y señaló que, aunque generaron opciones de gol, no lograron concretarlas, lo que terminó pesando en el resultado.

“Yo creo que el primer tiempo fue muy bueno para nosotros, tuvimos opciones claras de anotar, no pudimos sostener el ritmo, esa es la verdad. En el segundo tiempo ya se nos vinieron encima, nos apretaron todavía más. Es parte del juego, parte de lo que hay que seguir aprendiendo; claramente, el partido son 90 minutos, no solo un tiempo”, aseguró el timonel.

La Selección Sub-17 finalizó en el último puesto del Grupo I, donde empató 2-2 ante Tanzania, cayó 2-0 contra la República de Irlanda y perdió 0-3 frente a Brasil. La Tricolor sumó apenas un punto en la primera fase y ahora vuelve a casa.