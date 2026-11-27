La Selección de Costa Rica sumó un nuevo fracaso, esta vez en la categoría Sub-17, al quedar última del Grupo I del Mundial de la categoría, que se realizó en Catar.

La Tricolor cayó en la tercera fecha ante Brasil por 3-0, con anotaciones de Rodrigo Junior, Kaue Furquim y Lucas Emanuel.

La Sele quedó en el último puesto del grupo, que compartía con Tanzania, Irlanda y los brasileños.

Cosechó únicamente un punto en tres fechas, luego de dejar ir una ventaja de 2-0 ante Tanzania y de caer 2-0 ante los irlandeses.

Aunque la Tricolor tenía opciones de clasificar como una de las mejores terceras, al perder quedó oficialmente en el último puesto de su grupo con solo un punto, los mismos que Tanzania, aunque con peor diferencia de gol.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que el combinado nacional queda fuera en la primera fase de esta competición, luego de haber sido tercero de su grupo en la edición 2025.

De esta forma, los dirigidos por Rándall Azofeifa consumaron una nueva eliminación en la historia reciente de las selecciones nacionales.