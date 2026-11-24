La Selección de Costa Rica Sub-17 perdió 2-0 ante Irlanda este martes por la mañana, en el Mundial de la categoría que se disputa en Catar. Los dirigidos por Rándall Azofeifa acumulan un punto en dos encuentros, por lo que se complicaron de cara a la clasificación a la siguiente fase.

La primera anotación fue al minuto 51, obra de Maxim Afonin. Aunque Azofeifa pidió la revisión del VAR -con la regla del Challenge que se aplica en deportes como el basquetból y que se ha estado implementado en mundiales menores- el árbitro determino que el tanto fue válido.

Después, al 64′, Cillian Murphy puso el 2-0 definitivo tras recortar dentro del área y vencer a Fabián Araya.

Con este resultado, la Tricolor complicó su panorama para poder clasificar a la siguiente ronda y ahora está obligada a derrotar a Brasil en la última jornada para poder avanzar de fase de grupos.

Aunque la Sele solo tiene un punto, los ocho mejores terceros clasifican, por lo que una victoria ante los sudamericanos permitiría avanzar en el Mundial.