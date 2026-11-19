Yeltsin Tejeda, mundialista de la Selección de Costa Rica en 2014, 2018 y 2022, realizará un campamento de fútbol junto a Ulises Segura, quien conquistó siete títulos de campeón nacional, todos con el Saprissa.

Ambos futbolistas anunciaron, por medio de sus redes sociales, la actividad, que se llevará a cabo del 1.º al 5 de diciembre en el Colegio Saint Clare.

El evento lleva por nombre UY Campamento de Fútbol.

“Para nosotros es vital contar con los niños de la zona. Estaremos en cancha realizando los entrenamientos. También contaremos con colegas que nos visitarán, así que la vamos a pasar muy bien”, comentó Tejeda en un video publicado en redes sociales.

La idea de los jugadores de Puntarenas FC es captar la atención de niños que ya estarán de vacaciones en las escuelas, por lo que tratarán únicamente con pequeños que van de los 6 a los 12 años.

El costo de inscripción es de ₡75.000 e incluye:

Uniforme del campamento.

Actividades y entrenamientos.

Hidratación y refrigerio.

Certificado de participación.

Premios.

Espacios para compartir con futbolistas activos.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al número 8331-1661.