Liga Deportiva Alajuelense se encargará de vender las entradas para los aficionados rojinegros que quieran ir al partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf ante Cartaginés, pactado para el miércoles 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza.

El vigente tricampeón de Centroamérica le envió un comunicado a sus asociados, anunciando que, a partir de las 2 p. m. de este jueves 26 de noviembre, pondrá a la venta las entradas asignadas a su afición para ese juego en la Vieja Metrópoli.

Habrá preventa exclusiva para los asociados de Alajuelense, bajo estas condiciones:

Precio por entrada: ¢20.000.

Límite de compra: una entrada por asociado.

Plataforma de compra: boleterialaliga.com

Proceso de compra y retiro de entradas

Alajuelense indicó que una vez realizada la compra en línea, cada asociado recibirá un código QR que deberá presentar para retirar su entrada física en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ese código será escaneado al momento de la entrega y quedará invalidado inmediatamente después de su utilización.

Tome en cuenta que ese código QR generado durante la compra en línea servirá exclusivamente para retirar la entrada física en la Catedral y no será válido para ingresar al Fello Meza.

Horarios para retirar las entradas

- En la oficina de asociados en el Estadio Alejandro Morera Soto: jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, de 9 a. m. a 6 p. m.

- En la boletería del Estadio Alejandro Morera Soto: Lunes 30 de noviembre de 9 a. m. a 12 mediodía y martes 1.° de diciembre de 9 a. m. a 6 p. m.

“Solicitamos a nuestros asociados resguardar su entrada física y evitar compartir fotografías o reproducciones del código QR impreso en ella, ya que este será válido para un único ingreso al Fello Meza. No se entregarán entradas fuera de las fechas y horarios establecidos”, informó Alajuelense.

Recuerde que Concacaf estipula que el club local debe reservar el 5% de su aforo para la afición visitante, así que no son muchas las entradas que estarán a la venta desde este jueves.

El partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana será el domingo 6 de diciembre, a las 6 p. m., y los boletos se agotaron desde hace días.