¿Quién es el primer convocado de Bryan Ruiz que llegó de Alajuelense a la selección de Costa Rica?

Ariel González tiene 29 años y fue el primer convocado por Bryan Ruiz para integrar la Selección de Costa Rica. El videoanalista pasó de formar parte del cuerpo técnico de Alajuelense a incorporarse al equipo de trabajo de la Tricolor.
González lleva dos años trabajando con Ruiz, a quien acompañó en el cuerpo técnico de la Sub-20 de Alajuelense y del primer equipo rojinegro durante los partidos en los que Bryan estuvo en el banquillo como entrenador interino.
“Esta oportunidad que me da Bryan es parte de mi trabajo. Tengo conocimiento con él, eso me ayuda en la Selección. Yo trabajé en la U-20 con él”, dijo el joven.
Ariel explicó que conoció al excapitán de la Selección de Costa Rica cuando este era asistente de Alexandre Guimaraes en Alajuelense.
“Cuando él era asistente de Guima, trabajé con él muy de cerca, le di seguimiento a muchos jugadores y compartimos muchas horas de análisis”, comentó.
Cuando Guimaraes dejó el banquillo rojinegro, Ariel pasó a trabajar directamente con Bryan Ruiz en las divisiones menores de Alajuelense.
“Mi función es analizar al rival, ver los entrenamientos que hacemos e ir haciendo un poco de análisis en vivo para tomar decisiones en momentos clave del partido. Pasar de la U-20 a los niveles élite cambia; ya estamos trabajando en Ecuador y Argentina. Normalmente se ven cuatro videos para entender la tendencia del rival”, explicó.
La Selección de Costa Rica enfrentará a Ecuador el 13 de noviembre y a Argentina el 17 de ese mes.