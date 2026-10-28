¿Quién es el primer convocado de Bryan Ruiz que llegó de Alajuelense a la selección de Costa Rica?

Ariel González tiene 29 años y fue el primer convocado por Bryan Ruiz para integrar la Selección de Costa Rica. El videoanalista pasó de formar parte del cuerpo técnico de Alajuelense a incorporarse al equipo de trabajo de la Tricolor.

González lleva dos años trabajando con Ruiz, a quien acompañó en el cuerpo técnico de la Sub-20 de Alajuelense y del primer equipo rojinegro durante los partidos en los que Bryan estuvo en el banquillo como entrenador interino.

“Esta oportunidad que me da Bryan es parte de mi trabajo. Tengo conocimiento con él, eso me ayuda en la Selección. Yo trabajé en la U-20 con él”, dijo el joven.

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