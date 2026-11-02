¿Qué tiene que ver Mauricio ‘El Chunche’ Montero con el marchamo?

Este lunes 2 de noviembre empezó el cobro del nuevo marchamo; sin embargo, durante el anuncio en los noticieros del mediodía, apareció una figura que sorprendió a muchos costarricenses: Mauricio “Chunche” Montero.

El exfutbolista concedió una entrevista, actuando casi como vocero institucional, pero, ¿a qué se debió esto?

El pasado 1.° de julio, la presidenta Laura Fernández, anunció que el exseleccionado iba a formar parte de la campaña del Instituto Nacional de Seguros (INS) para promover el nuevo marchamo digital.

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