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Puro Deporte

¿Qué tiene que ver Mauricio ‘El Chunche’ Montero con el marchamo?

El exfutbolista Mauricio Montero, el Chunche, sale hablando sobre el nuevo marchamo

Mauricio Montero es parte de una campaña del INS para el nuevo marchamo digital.
Mauricio Montero es parte de una campaña del INS para el nuevo marchamo digital. Instagram: INS
Alejandro Cerdas

Este lunes 2 de noviembre empezó el cobro del nuevo marchamo; sin embargo, durante el anuncio en los noticieros del mediodía, apareció una figura que sorprendió a muchos costarricenses: Mauricio “Chunche” Montero.

El exfutbolista concedió una entrevista, actuando casi como vocero institucional, pero, ¿a qué se debió esto?

El pasado 1.° de julio, la presidenta Laura Fernández, anunció que el exseleccionado iba a formar parte de la campaña del Instituto Nacional de Seguros (INS) para promover el nuevo marchamo digital.