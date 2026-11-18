La Selección de Costa Rica saldó su gira por Sudamérica con dos derrotas, un 2-0 ante Ecuador marcado por la lesión de Alexis Gamboa y la expulsión de Diego Mesén, y el 7-0 ante Argentina que es una de las peores derrotas de la historia.

Esta fue la última Fecha FIFA del año 2026, lo cual significa que todas las selecciones del mundo entrarán en pausa hasta la siguiente ventana internacional, en marzo de 2027.

Así es la dinámica de los representativos nacionales: los ciclos de entrenamientos y partidos son contados, en medio de las presiones del calendario para compartir a los jugadores con sus clubes.

Eso sí, cuando la Tricolor vuelva a ver actividad, será para un compromiso muy serio: disputar el boleto a la Copa Oro en un repechaje a ida y vuelta. El rival todavía está pendiente de definir, pues depende de la última actualización del ranking de la Concacaf tras estos partidos y de algunos duelos de la Liga de Naciones pendientes este martes.

Mientras llega marzo, el cuerpo técnico encabezado por Bryan Ruiz se enfocará en analizar jugadores seleccionables, tanto en el Campeonato Nacional como los legionarios.

Ruiz aseguró que no le interesan los llamados microciclos, que son espacios de entrenamientos (usualmente de lunes a miércoles) con futbolistas del ámbito local, sin disputar partidos y fuera de las Fechas FIFA.

En el pasado, otros entrenadores aprovecharon esos espacios para ir insertando algunos elementos -especialmente jóvenes- en la dinámica de la Selección, aunque significa negociar días con la Unafut y los equipos.

Hay que recordar que en otros procesos también se realizaron partidos amistosos entre enero y febrero, contra países del área como Estados Unidos o Guatemala, con la particularidad de que se tienen que disputar sin la mayoría de los legionarios, al programarse al margen de las Fechas FIFA.

De momento, la Fedefútbol no lo tiene contemplado, pero habrá que ver si esto se reconsidera a la luz de la debacle sufrida en Argentina.