Óscar Macho Ramírez no acudió a la rueda de prensa posterior al juego entre San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense que acabó 1-1 en el Estadio Carlos Ugalde.

¿Qué pasó? En la Liga argumentaron que en su lugar iba el asistente técnico Wardy Alfaro, ya que al entrenador no le salía la voz, tras gritar mucho durante el encuentro en el que los manudos sellaron su boleto a semifinales.

“Es determinante para nosotros clasificar, lo logramos, estamos dentro de los cuatro. Era una meta que teníamos y lo logramos. No fue fácil y el mérito es meramente de los jugadores, hicieron un gran esfuerzo y cabe destacara el hecho destacar que cuando nosotros llegamos con el profe, estábamos fuera de zona de clasificación”, apuntó Wardy Alfaro.

Así que según él, ya consiguieron los primeros dos objetivos que tenían ellos como cuerpo técnico cuando regresaron a la Liga, que era entrar a semifinales y ser finalistas de la Copa Centroamericana.

“Esas metas están ahí, ahora toca respaldar esa meta con el objetivo principal que es ser campeón. Nos toca el primer partido el miércoles, que no va a ser fácil y la verdad que estamos muy contentos con el grupo porque ha luchado, porque ha peleado y muchas veces contra adversidades, pero estamos ahí”, recalcó.

Durante la rueda de prensa, al auxiliar del Macho le preguntaron si cree que ahora arranca otro torneo, o si será una continuación de lo que se está viendo.

“La historia dice eso, la historia dice que es un torneo aparte, la historia habla de que hay equipos que entran de cuarto lugar y son campeones. Nosotros somos un equipo grande, hay que ser autocríticos también y hubiéramos deseado clasificar anteriormente, pero se logró”, apuntó Wardy Alfaro.

Durante su comparecencia, el asistente Óscar Ramírez dijo que felicitaba a San Carlos por el gran esfuerzo que hizo y que la Liga mostró su jerarquía.

“Estamos con la intención de pelear la semifinal, para después pelear la final, pero vamos paso a paso. Lo más importante ahora para nosotros es el miércoles, en el primer partido de la final Centroamericana”, citó.

Además, dijo que la curva de rendimiento subirá, porque el fútbol nacional es emotivo y que el equipo tiene jugadores maduros, donde todos creen en Óscar Ramírez.

“Y estamos los cuatro mejores, creo que Saprissa ha hecho un torneo muy bueno y por eso está en el primer lugar, Cartaginés lo ha hecho muy bien también, igual que Sporting y nosotros ahí estamos. Los cuatro partimos de cero y a pelear esas semifinales desde el minuto cero”, apuntó.

A partir de enero, Wardy Alfaro se integrará a la Selección de Costa Rica, pero indicó que eso lo hablará en su momento, cuando esté ahí, pues es otro contexto a nivel profesional. Eso sí, aseguró que está muy ilusionado con el proyecto.